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МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС - РИА Новости, 14.10.2024
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10:53 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/mchs-1977906047.html
МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС
МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС - РИА Новости, 14.10.2024
МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС
МЧС России на протяжении восьми лет вырабатывает совместно со странами БРИКС общую политику в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий и... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:53
2024-10-14T10:53
в мире
россия
казань
архангельск
александр куренков (мчс)
брикс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МЧС России на протяжении восьми лет вырабатывает совместно со странами БРИКС общую политику в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных аварий, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Взаимодействие стран БРИКС в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется с 2016 года. Сотрудничество МЧС России в межгосударственном объединении реализует приоритеты внешней политики Российской Федерации. Спасательные ведомства обмениваются передовым опытом, вырабатывают общие подходы к вопросам защиты населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных аварий", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в 2024 году, с переходом председательства БРИКС к РФ, по решению главы МЧС России Александра Куренкова в середине февраля прошла тренировка в формате видеосвязи дежурных служб центров управления в кризисных ситуациях стран БРИКС по обмену оперативной информацией при возникновении чрезвычайной ситуации. "Специалисты дежурных смен в режиме реального времени отработали широкий спектр вопросов от первичного доведения информации о возникшей чрезвычайной ситуации и установки устойчивой коммуникации между кризисными центрами до планирования первичной фазы чрезвычайного гуманитарного реагирования с привлечением сил и средств стран БРИКС к проведению поисково-спасательной операции и доставке гуманитарной помощи условно пострадавшему населению", - отметил представитель ведомства. Он добавил, что 16-17 апреля в Архангельске в очном формате прошло заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. Основными вопросами обсуждения стали создание и развитие систем мониторинга природных опасностей, прогнозирования стихийных бедствий, развитие систем информирования и раннего оповещения о стихийных бедствиях, обмен оперативной информацией по линии дежурных служб центров управления в кризисных ситуациях, а также развитие национальных поисково-спасательных отрядов в контексте соответствия международным стандартам. Собеседник агентства отметил, что очередное мероприятие в рамках сотрудничества спасательных служб стран БРИКС прошло в июле в Казани. "Участниками были подведены итоги мероприятий, проведенных МЧС России в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС, подробно проработаны актуальные тематики защиты населения и территории наших стран от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения противопожарной безопасности. По итогам мероприятия был согласован текст Казанской декларации", - заключил представитель министерства. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240411/gost-1939232950.html
https://ria.ru/20241012/mchs-1977714583.html
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в мире, россия, казань, архангельск, александр куренков (мчс), брикс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Казань, Архангельск, Александр Куренков (МЧС), БРИКС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России и БРИКС вырабатывают общую политику по защите от ЧС

МЧС России вырабатывает с БРИКС общую политику защиты от стихийных бедствий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. МЧС России на протяжении восьми лет вырабатывает совместно со странами БРИКС общую политику в области защиты населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных аварий, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Взаимодействие стран БРИКС в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется с 2016 года. Сотрудничество МЧС России в межгосударственном объединении реализует приоритеты внешней политики Российской Федерации. Спасательные ведомства обмениваются передовым опытом, вырабатывают общие подходы к вопросам защиты населения и территорий от стихийных бедствий и техногенных аварий", - сказал собеседник агентства.
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Он напомнил, что в 2024 году, с переходом председательства БРИКС к РФ, по решению главы МЧС России Александра Куренкова в середине февраля прошла тренировка в формате видеосвязи дежурных служб центров управления в кризисных ситуациях стран БРИКС по обмену оперативной информацией при возникновении чрезвычайной ситуации.
"Специалисты дежурных смен в режиме реального времени отработали широкий спектр вопросов от первичного доведения информации о возникшей чрезвычайной ситуации и установки устойчивой коммуникации между кризисными центрами до планирования первичной фазы чрезвычайного гуманитарного реагирования с привлечением сил и средств стран БРИКС к проведению поисково-спасательной операции и доставке гуманитарной помощи условно пострадавшему населению", - отметил представитель ведомства.
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Он добавил, что 16-17 апреля в Архангельске в очном формате прошло заседание рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. Основными вопросами обсуждения стали создание и развитие систем мониторинга природных опасностей, прогнозирования стихийных бедствий, развитие систем информирования и раннего оповещения о стихийных бедствиях, обмен оперативной информацией по линии дежурных служб центров управления в кризисных ситуациях, а также развитие национальных поисково-спасательных отрядов в контексте соответствия международным стандартам.
Собеседник агентства отметил, что очередное мероприятие в рамках сотрудничества спасательных служб стран БРИКС прошло в июле в Казани. "Участниками были подведены итоги мероприятий, проведенных МЧС России в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС, подробно проработаны актуальные тематики защиты населения и территории наших стран от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения противопожарной безопасности. По итогам мероприятия был согласован текст Казанской декларации", - заключил представитель министерства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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В миреРоссияКазаньАрхангельскАлександр Куренков (МЧС)БРИКСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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