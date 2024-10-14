https://ria.ru/20241014/lena-1977879385.html

После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов

После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов - РИА Новости, 14.10.2024

После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов

Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:21

2024-10-14T06:21

2024-10-14T06:21

нерюнгринский район

россия

амурская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

завод имени лихачева (зил)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826595276_0:65:1024:641_1920x0_80_0_0_5e288fbf4dd631d45460d5624c7d11e7.jpg

ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По данным ГУ МЧС, транспортный коллапс из-за плохих погодных условий отмечается на федеральной автотрассе "Лена" в Амурской области и Нерюнгринском районе Якутии. С вечера субботы из-за сильного снега здесь временно ограничили движение с 245 по 639 километры автодороги. "В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный Нерюнгринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта протяженностью 9 километров, из более 230 единиц техники", - рассказали в пресс-службе. На места отправилась мобильная группа спасателей, организован мобильный пункт обогрева на базе ЗИЛ-131 КУНГ. "В случае продления ограничения и ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в количестве 20 человек и 2 единицы техники. Просим водителей автотранспорта воздержаться от поездки по ФАД "Лена" до снятия ограничений и улучшения метеообстановки", - добавили в ведомстве. Прояснение погоды пока не прогнозируется. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, 14 октября в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, днём усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, местами метель.

https://ria.ru/20241014/puteshestviya-1974308106.html

https://ria.ru/20241005/trassa-1976490819.html

нерюнгринский район

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нерюнгринский район, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), завод имени лихачева (зил), происшествия