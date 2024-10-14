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После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов - РИА Новости, 14.10.2024
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06:21 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/lena-1977879385.html
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов - РИА Новости, 14.10.2024
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов
Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:21
2024-10-14T06:21
нерюнгринский район
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
завод имени лихачева (зил)
происшествия
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По данным ГУ МЧС, транспортный коллапс из-за плохих погодных условий отмечается на федеральной автотрассе "Лена" в Амурской области и Нерюнгринском районе Якутии. С вечера субботы из-за сильного снега здесь временно ограничили движение с 245 по 639 километры автодороги. "В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный Нерюнгринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта протяженностью 9 километров, из более 230 единиц техники", - рассказали в пресс-службе. На места отправилась мобильная группа спасателей, организован мобильный пункт обогрева на базе ЗИЛ-131 КУНГ. "В случае продления ограничения и ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в количестве 20 человек и 2 единицы техники. Просим водителей автотранспорта воздержаться от поездки по ФАД "Лена" до снятия ограничений и улучшения метеообстановки", - добавили в ведомстве. Прояснение погоды пока не прогнозируется. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, 14 октября в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, днём усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, местами метель.
https://ria.ru/20241014/puteshestviya-1974308106.html
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нерюнгринский район
россия
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нерюнгринский район, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), завод имени лихачева (зил), происшествия
Нерюнгринский район, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Происшествия
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов

На якутской ФАД "Лена" стоят более 230 большегрузов после ограничения движения

© Фото : Минтранс ЯкутииСитуация на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена"
Ситуация на федеральной автомобильной дороге А-360 Лена - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© Фото : Минтранс Якутии
Ситуация на федеральной автомобильной дороге А-360 "Лена" . Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По данным ГУ МЧС, транспортный коллапс из-за плохих погодных условий отмечается на федеральной автотрассе "Лена" в Амурской области и Нерюнгринском районе Якутии. С вечера субботы из-за сильного снега здесь временно ограничили движение с 245 по 639 километры автодороги.
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"В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный Нерюнгринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта протяженностью 9 километров, из более 230 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
На места отправилась мобильная группа спасателей, организован мобильный пункт обогрева на базе ЗИЛ-131 КУНГ.
"В случае продления ограничения и ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в количестве 20 человек и 2 единицы техники. Просим водителей автотранспорта воздержаться от поездки по ФАД "Лена" до снятия ограничений и улучшения метеообстановки", - добавили в ведомстве.
Прояснение погоды пока не прогнозируется. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, 14 октября в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, днём усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, местами метель.
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Нерюнгринский районРоссияАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Завод имени Лихачева (ЗИЛ)Происшествия
 
 
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