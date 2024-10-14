https://ria.ru/20241014/lena-1977879385.html
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов - РИА Новости, 14.10.2024
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов
Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:21
2024-10-14T06:21
2024-10-14T06:21
нерюнгринский район
россия
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
завод имени лихачева (зил)
происшествия
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике. По данным ГУ МЧС, транспортный коллапс из-за плохих погодных условий отмечается на федеральной автотрассе "Лена" в Амурской области и Нерюнгринском районе Якутии. С вечера субботы из-за сильного снега здесь временно ограничили движение с 245 по 639 километры автодороги. "В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный Нерюнгринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта протяженностью 9 километров, из более 230 единиц техники", - рассказали в пресс-службе. На места отправилась мобильная группа спасателей, организован мобильный пункт обогрева на базе ЗИЛ-131 КУНГ. "В случае продления ограничения и ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в количестве 20 человек и 2 единицы техники. Просим водителей автотранспорта воздержаться от поездки по ФАД "Лена" до снятия ограничений и улучшения метеообстановки", - добавили в ведомстве. Прояснение погоды пока не прогнозируется. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, 14 октября в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, днём усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, местами метель.
https://ria.ru/20241014/puteshestviya-1974308106.html
https://ria.ru/20241005/trassa-1976490819.html
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нерюнгринский район, россия, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), завод имени лихачева (зил), происшествия
Нерюнгринский район, Россия, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Происшествия
После ограничения движения на трассе "Лена" стоят более 230 большегрузов
На якутской ФАД "Лена" стоят более 230 большегрузов после ограничения движения
ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Более 230 большегрузов стоят на федеральной автодороге "Лена" в Якутии после ограничения движения из-за сильного снегопада, организован мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По данным ГУ МЧС, транспортный коллапс из-за плохих погодных условий отмечается на федеральной автотрассе "Лена" в Амурской области
и Нерюнгринском районе
Якутии. С вечера субботы из-за сильного снега здесь временно ограничили движение с 245 по 639 километры автодороги.
"В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный Нерюнгринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта протяженностью 9 километров, из более 230 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
На места отправилась мобильная группа спасателей, организован мобильный пункт обогрева на базе ЗИЛ
-131 КУНГ.
"В случае продления ограничения и ухудшения обстановки в готовности к убытию находится аэромобильная группировка ГУ МЧС России по РС (Я) в количестве 20 человек и 2 единицы техники. Просим водителей автотранспорта воздержаться от поездки по ФАД "Лена" до снятия ограничений и улучшения метеообстановки", - добавили в ведомстве.
Прояснение погоды пока не прогнозируется. По данным Якутского управления по гидрометеорологии, 14 октября в Алданском, Нерюнгринском районах ожидается снег, местами сильный, днём усиление северо-западного ветра до 15-18 метров в секунду, местами метель.