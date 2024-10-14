https://ria.ru/20241014/kino-1977895822.html

СК завел дело после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области

СК завел дело после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области - РИА Новости, 14.10.2024

СК завел дело после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения декораций на съемках фильма в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщает СК... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T10:02

2024-10-14T10:02

2024-10-14T10:06

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после обрушения декораций на съемках фильма в Ленинградской области, где пострадали люди, сообщает СК РФ."В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние. По данному факту СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.В Лужском районе Ленинградской области на съемках фильма под массовкой не выдержал пол декорации - деревянной платформы. По словам главы комитета по здравоохранению Ленинградской области Александра Жаркова, на помощь пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Также один из сотрудников бригады скорой помощи сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы – ушибы, ссадины. Также самостоятельно в приемное отделение обратились 19 человек, 9 из которых – несовершеннолетние. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация ее потребовалась.

https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977856100.html

ленинградская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)