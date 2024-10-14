"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС на северо-западе Хайфы
Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" атаковало ракетами базу военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, сообщила пресс-служба движения.
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"Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра выпустили серию ракет по базе ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", — говорится в заявлении.
Немногим ранее Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около десяти пусков снарядов с территории Ливана по Хайфе. Большинство из них перехватили, один из снарядов упал на открытой местности, добавили в ЦАХАЛ.
Там отметили также, что за сутки уничтожили около 220 объектов инфраструктуры "Хезболлы" и нанесли удары по десяткам бойцов движения на юге Ливана.
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Обострение ливанско-израильского конфликта
С 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Израильские военные заявляли о поражении нескольких тысяч целей, в частности после точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. Ливанское движение, несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, которые "Хезболла" начала год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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