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"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС - РИА Новости, 14.10.2024
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11:00 14.10.2024 (обновлено: 12:01 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/khezbolla-1977907297.html
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС - РИА Новости, 14.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС
Ливанское движение "Хезболла" атаковало ракетами базу военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, сообщила пресс-служба движения. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T11:00
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в мире
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" атаковало ракетами базу военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, сообщила пресс-служба движения."Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра выпустили серию ракет по базе ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", — говорится в заявлении.Немногим ранее Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около десяти пусков снарядов с территории Ливана по Хайфе. Большинство из них перехватили, один из снарядов упал на открытой местности, добавили в ЦАХАЛ.Там отметили также, что за сутки уничтожили около 220 объектов инфраструктуры "Хезболлы" и нанесли удары по десяткам бойцов движения на юге Ливана.Обострение ливанско-израильского конфликтаС 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Израильские военные заявляли о поражении нескольких тысяч целей, в частности после точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. Ливанское движение, несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, которые "Хезболла" начала год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/izrail-1977775354.html
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в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС

"Хезболла" заявила об атаке на израильскую базу ВМС на северо-западе Хайфы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" атаковало ракетами базу военно-морских сил Израиля на северо-западе Хайфы, сообщила пресс-служба движения.
«
"Бойцы исламского сопротивления в 9:30 утра выпустили серию ракет по базе ВМС "Стелла Марис" на северо-западе Хайфы", — говорится в заявлении.
Немногим ранее Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около десяти пусков снарядов с территории Ливана по Хайфе. Большинство из них перехватили, один из снарядов упал на открытой местности, добавили в ЦАХАЛ.
Там отметили также, что за сутки уничтожили около 220 объектов инфраструктуры "Хезболлы" и нанесли удары по десяткам бойцов движения на юге Ливана.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
ЦАХАЛ расширила границы закрытой военной зоны на севере Израиля
12 октября, 20:54

Обострение ливанско-израильского конфликта

С 23 сентября израильская авиация начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Израильские военные заявляли о поражении нескольких тысяч целей, в частности после точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла и многие высокопоставленные командиры организации.
С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки. Ливанское движение, несмотря на потери, в том числе в командном составе, ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которых эвакуировали из-за обстрелов, которые "Хезболла" начала год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
13 октября, 18:28
 
В миреХайфаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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