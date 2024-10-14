Рейтинг@Mail.ru
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 14.10.2024 (обновлено: 01:13 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата - РИА Новости, 14.10.2024
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата
Беспилотник, запущенный движением "Хезболлы" в воскресенье вечером, ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада, погибли... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T00:41
2024-10-14T01:13
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
ливан
хайфа
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b37a06b484cdc52dbb01b519ae7d731a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Беспилотник, запущенный движением "Хезболлы" в воскресенье вечером, ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада, погибли четыре солдата, сообщила армейская пресс-служба.&quot;В воскресенье беспилотный летательный аппарат, запущенный &lt;...&gt; организацией &quot;Хезболла&quot;, нанес удар по военной базе рядом с Биньяминой&quot;, — говорится в сообщении.В результате атаки погибли четыре солдата Армии обороны Израиля, еще семь получили серьезные ранения и были доставлены в больницы.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них успешно перехватили в районе Крайот к северу от Хайфы, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.Как пишет издание Times of Israel, второй БПЛА не удалось сбить, так как он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей.Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате атаки беспилотника ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.В "Хезболле", в свою очередь, заявили о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241013/livan-1977865285.html
https://ria.ru/20241013/livan-1977846856.html
https://ria.ru/20241013/izrail-1977849556.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
израиль
ливан
хайфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863601410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_847bc492ee327e50ba9059b40c37eb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), ливан, хайфа, хамас
Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ливан, Хайфа, ХАМАС
При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата

ЦАХАЛ: при ударе БПЛА "Хезболлы" по базе под Биньяминой погибли четыре солдата

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Беспилотник, запущенный движением "Хезболлы" в воскресенье вечером, ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада, погибли четыре солдата, сообщила армейская пресс-служба.
«

"В воскресенье беспилотный летательный аппарат, запущенный <...> организацией "Хезболла", нанес удар по военной базе рядом с Биньяминой", — говорится в сообщении.

В результате атаки погибли четыре солдата Армии обороны Израиля, еще семь получили серьезные ранения и были доставлены в больницы.
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек
Вчера, 23:43
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них успешно перехватили в районе Крайот к северу от Хайфы, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.
Как пишет издание Times of Israel, второй БПЛА не удалось сбить, так как он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей.
Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате атаки беспилотника ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.
В "Хезболле", в свою очередь, заявили о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
На территорию Ливана вторглись три подразделения ЦАХАЛ, заявили миротворцы
Вчера, 17:37

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
Вчера, 18:28
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
ХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ЛиванХайфаХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала