https://ria.ru/20241014/izrail-1977867718.html

При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата

При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата - РИА Новости, 14.10.2024

При ударе БПЛА "Хезболлы" по израильской базе погибли четыре солдата

Беспилотник, запущенный движением "Хезболлы" в воскресенье вечером, ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада, погибли... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:41

2024-10-14T00:41

2024-10-14T01:13

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости. Беспилотник, запущенный движением "Хезболлы" в воскресенье вечером, ударил по базе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рядом с городом Биньямина — Гиват-Ада, погибли четыре солдата, сообщила армейская пресс-служба."В воскресенье беспилотный летательный аппарат, запущенный <...> организацией "Хезболла", нанес удар по военной базе рядом с Биньяминой", — говорится в сообщении.В результате атаки погибли четыре солдата Армии обороны Израиля, еще семь получили серьезные ранения и были доставлены в больницы.Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что около 19.00 мск два БПЛА прилетели на территорию Израиля. Один из них успешно перехватили в районе Крайот к северу от Хайфы, однако второй БПЛА продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.Как пишет издание Times of Israel, второй БПЛА не удалось сбить, так как он пропал с радаров, вероятно, в связи с тем, что летел низко над землей.Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате атаки беспилотника ранения различной степени тяжести получили более 60 человек.В "Хезболле", в свою очередь, заявили о ракетном обстреле центра технического обслуживания израильской военной базы 7200 на севере Израиля.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

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https://ria.ru/20241013/livan-1977846856.html

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https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), ливан, хайфа, хамас