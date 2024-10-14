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ФТС: Экспорт зерна в 2024 году вырос на 12%
ФТС: Экспорт зерна в 2024 году вырос на 12% - РИА Новости, 14.10.2024
ФТС: Экспорт зерна в 2024 году вырос на 12%
Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) показывает рост в последние годы, в частности, в этом году рост в физическом выражении экспорта зерновых составляет... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:51
2024-10-14T18:51
2024-10-14T18:51
экономика
владимир ивин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) показывает рост в последние годы, в частности, в этом году рост в физическом выражении экспорта зерновых составляет 12% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин на Международном экспортном форуме "Сделано в России"."Экспортное направление ННЭ увеличивалось в последние годы, и в текущем году рост продолжается. В частности, рост экспорта злаков составляет почти 12% к прошлому году", - рассказал Ивин на сессии "Последние тенденции таможенного регулирования в современных условиях: актуальные вопросы и практика".Он отметил, что в структуре российского экспорта возросла доля азиатских стран. "Разворот на Восток состоялся, и это уже стало для нас привычным. Отмечу также, что возросла и доля ЕАЭС, в том числе и за счет взаимной кооперации", - добавил замруководителя ведомства.Ключевые изменения в области таможенного регулирования обсудили сегодня на площадке форума эксперты: заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Добровская Татьяна, первый заместитель начальника управления товарной номенклатуры ФТС России Дмитрий Мосалев, начальник отдела таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, доступа на рынок Минпромторга РФ Дарья Старичкова, аналитик ВАВТ, заместитель председателя Совета по таможенной политике ТПП России Галина Баландина. Модератором дискуссии выступила директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию Российского экспортного центра Ирина Каширина.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, Business FM, "Москва 24", РИА Новости, Интерфакс, "Коммерсант", "Российская газета", "Эксперт", News.ru, "Малый бизнес Москвы", "ФедералПресс", Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.
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экономика, владимир ивин
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) показывает рост в последние годы, в частности, в этом году рост в физическом выражении экспорта зерновых составляет 12% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
"Экспортное направление ННЭ увеличивалось в последние годы, и в текущем году рост продолжается. В частности, рост экспорта злаков составляет почти 12% к прошлому году", - рассказал Ивин на сессии "Последние тенденции таможенного регулирования в современных условиях: актуальные вопросы и практика".
Он отметил, что в структуре российского экспорта возросла доля азиатских стран. "Разворот на Восток состоялся, и это уже стало для нас привычным. Отмечу также, что возросла и доля ЕАЭС, в том числе и за счет взаимной кооперации", - добавил замруководителя ведомства.
Ключевые изменения в области таможенного регулирования обсудили сегодня на площадке форума эксперты: заместитель директора Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Добровская Татьяна, первый заместитель начальника управления товарной номенклатуры ФТС России Дмитрий Мосалев, начальник отдела таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, доступа на рынок Минпромторга РФ Дарья Старичкова, аналитик ВАВТ, заместитель председателя Совета по таможенной политике ТПП России Галина Баландина. Модератором дискуссии выступила директор по сопровождению ВЭД и таможенному администрированию Российского экспортного центра Ирина Каширина.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Информационными партнерами Форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, Business FM, "Москва 24", РИА Новости, Интерфакс, "Коммерсант", "Российская газета", "Эксперт", News.ru, "Малый бизнес Москвы", "ФедералПресс", Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.