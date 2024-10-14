https://ria.ru/20241014/forum-1978026477.html

Кооперация России и Ближнего Востока становится все более актуальной

Кооперация России и Ближнего Востока становится все более актуальной - РИА Новости, 14.10.2024

Кооперация России и Ближнего Востока становится все более актуальной

Экономическое сотрудничество России с государствами Ближнего Востока становится все более насыщенным в последние годы, особенно в части несырьевого... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:37

2024-10-14T19:37

2024-10-14T19:37

экономика

россия

ближний восток

владимир платонов

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экономическое сотрудничество России с государствами Ближнего Востока становится все более насыщенным в последние годы, особенно в части несырьевого неэнергетического сектора, заявил представитель Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) в Объединенных Арабских Эмиратах Наджибулло Джаббори на форуме "Сделано в России"."В последние годы возрастает актуальность и востребованность сотрудничества России и крупнейших экономик стран Ближнего Востока, расширяя географию экспорта. В частности развиваются новые направлении сотрудничества с такими партнерами как ОАЭ, Турция, Иран, Египет, КСА, Оман и др. Наиболее перспективны совместные проекты в таких сферах, как агропромышленный комплекс, высокие технологии, лесопромышленный комплекс, химическая отрасль, ИТ, креативные индустрии и другие", – сказал Джаббори в ходе сессии "Россия – Большой ближний Восток: соперничество или сотрудничество?"Он добавил, что страны Ближнего Востока стремятся диверсифицировать свою экономику и развивать ненефтяные секторы. А это создает широкие возможности для сотрудничества и торговли с третьими странами Большого Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии."Россия, обладая значительным потенциалом в области науки и технологий, может предложить свои разработки и решения, включая искусственный интеллект, блокчейн и другие инновации. С учетом растущего интереса к цифровизации, развития стартап-экосистем и креативных проектов в этих регионах, страны ищут возможности для партнерства, обмена опытом и совместного производства высоких технологий", – подчеркнул Джаббори.О проектах и инициативах, а также препятствиях, с которыми сталкиваются российские компании при выходе на рынки Ближнего Востока и как их можно преодолеть, поговорили спикеры сессии: президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, советник секретаря штаба IT технологий и креативных индустрий при Вице-президенте Ирана по науке и технологиям Саид Никпур, советник председателя совета директоров по международному развитию ГК "Дело", председатель правления АНО "Центр международных стратегических инициатив" Ахмед Азимов, представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" (Иран) Аббас Мирзаеи Гази, генеральный директор Aves İnternational (Турция) Абдулла Зерен, генеральный директор AIM Congress (ОАЭ) Валид Фаргал, глава инвестиционного комитета ТПП Каира, генеральный директор Los Amigos Trading (Египет) Гамаль Аль-Гор, директор по международному развитию ГЕРОФАРМ Ирина Емченко.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и Росэксимбанк. Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, "Россия 24", RT, "Мир", "Известия", TV BRICS, Business FM, "Москва 24", РИА Новости, Интерфакс, "Коммерсант", "Российская газета", "Эксперт", News.ru, "Малый бизнес Москвы", "ФедералПресс", Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/afrika-1978022535.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977952901.html

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экономика, россия, ближний восток, владимир платонов, форум "сделано в россии"