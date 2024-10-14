https://ria.ru/20241014/forum-1978021389.html

Выгодность торговли с СНГ обсудили на форуме "Сделано в России"

Выгодность торговли с СНГ обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 14.10.2024

Выгодность торговли с СНГ обсудили на форуме "Сделано в России"

Бизнес-диалог о том, как продвигать продукцию в страны СНГ, в котором приняли участие представители бизнеса, торгово-промышленных палат, институтов поддержки... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T19:06

2024-10-14T19:06

2024-10-14T19:06

экономика

москва

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бизнес-диалог о том, как продвигать продукцию в страны СНГ, в котором приняли участие представители бизнеса, торгово-промышленных палат, институтов поддержки экспорта из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана прошел 14 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России", организованного Российским экспортным центром (входит в Группу ВЭБ.РФ), сообщает центр."Товарооборот между Россией и странами СНГ в 2023 году составил 8,3 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. Основное внимание дискуссии было уделено вопросам импортозамещения и усиления экспортной активности, а также поиску перспективных ниш для российских компаний на рынках СНГ", - говорится в сообщении.Армения для России — важный торговый партнер, и это показывают цифры: товарооборот за 2023 год достиг 7,4 миллиарда долларов США, а в этом году только за первое полугодие он вырос в 2,5 раза, достигнув показателя 8,3 миллиарда долларов. "Российский экспортный центр придает большое значение развитию сотрудничества с Республикой Армения. Мы активно помогаем российскому бизнесу в поиске потенциальных покупателей их продукции, организуем переговоры с армянской стороной, предоставляем площадку для переговоров с контрагентами. "кспортеры при поддержке РЭЦ заключили сделок на более чем 60 миллионов долларов", - отметил Виген Енокян, руководитель представительства РЭЦ в Армении.Также в сессии принял участие Сергей Куклин, заместитель председателя правления Экспортно-кредитного агентства Казахстана, он акцентировал внимание на том, что товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 2,5 триллиона рублей, несмотря на снижение поставок из РФ на 9,4%. Но несмотря на все преграды, страны ставят своей целью в ближайшие годы довести взаимный товарооборот до 30 млрд долларов, в чем активно принимает участие Российский экспортный центр: "Россия и Казахстан – это не просто соседи, а стратегические партнеры, объединенные общей историей, культурой и взаимовыгодным экономическим сотрудничеством. Российский экспортный центр активно поддерживает российских экспортеров по всем направлениям, так мы с нашими экспортерами почти достигли суммы сделок на 1 млрд долларов за 9 месяцев 2024 года" - выделил Олег Печенкин, руководитель представительства АО "РЭЦ" в Казахстане.Важным стратегическим партнером для России остается и Киргизия, этому свидетельствует удвоение товарооборота между Россией и Киргизией за последние годы."Товарооборот между странами постоянно растет, а структура меняется в пользу несырьевых неэнергетических товаров. Российская Федерация занимает традиционно лидирующие позиции в импорте Киргизской Республики. РЭЦ оказал более 700 услуг в 2024 году для развития двусторонней торговли между Россией и Киргизией, такие как поиск партнеров, организация переговорного процесса, услуги по страхованию и т.д", - подчеркнул Ишхан Буюклянов, руководитель представительства РЭЦ в Киргизии.Важным торговым партнером продолжает быть Узбекистан. Более того, последний год Москва и Ташкент только наращивают мощности внешнеэкономической деятельности. За первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос на 29,1% и составил 6,8 миллиарда долларов. За этот период рост экспорта в РФ наблюдался у 175 товарных позиций. Налажен экспорт 64 новых товарных позиций на сумму 11,3 миллиона долларов."Узбекистан открывает перед российскими компаниями широкие перспективы для развития бизнеса. Страна с быстрорастущей экономикой, стабильной политической обстановкой и благоприятным инвестиционным климатом предлагает уникальные возможности для реализации амбициозных проектов. В 2024 году РЭЦ оказал более 1400 услуг российским экспортерам в рамках торговли с Узбекистаном", - сказал Павел Буханов, руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане.Итоги сессии подчеркнули значимость расширения экономических связей между Россией и странами СНГ, особенно в контексте новых вызовов и возможностей для российского бизнеса. Эксперты согласились, что страны СНГ остаются важным направлением для российских экспортеров, и отметили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках стратегических инициатив по развитию несырьевого экспорта.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры — ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.Информационными партнерами Форума выступили: РБК, Россия 24, RT, Мир, Известия, TV BRICS, Business FM, Москва 24, РИА Новости, Интерфакс, Коммерсант, Российская газета, Эксперт, News.ru, Малый бизнес Москвы, ФедералПресс, Вестник агропромышленного комплекса, Вестник экономики, а также Sudostroenie.info.

https://ria.ru/20241014/forum-1978018023.html

https://ria.ru/20241014/brend-1977968809.html

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экономика, москва, форум "сделано в россии"