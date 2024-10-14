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На "Сделано в России" прошло заседание Комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.10.2024
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18:49 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/forum-1978018023.html
На "Сделано в России" прошло заседание Комиссии Госсовета по экспорту
На "Сделано в России" прошло заседание Комиссии Госсовета по экспорту - РИА Новости, 14.10.2024
На "Сделано в России" прошло заседание Комиссии Госсовета по экспорту
Заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" состоялось 14 октября на площадке Международного экспортного... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T18:49
2024-10-14T18:49
экономика
россия
москва
архангельская область
александр цыбульский
вероника никишина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" состоялось 14 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В заседании комиссии приняли участие главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций", - говорится в сообщении."Ключевой вектор работы нашей комиссии - поиск и формирование оптимальных решений, необходимых для достижения обозначенных президентом стратегических целей развития несырьевого неэнергетического экспорта. Это по-настоящему амбициозная задача, особенно на фоне турбулентности внешней конъюнктуры, в условиях которой разворачивается стратегическая переориентация экспортных потоков", - сказал в приветственном слове председатель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.В повестку заседания были включены вопросы формирования региональных экспортных стратегий развития экспорта до 2030 года."Для решения поставленных перед нами задач по наращиванию экспорта как никогда необходимы эффективная организационная и процессная связанность и слаженность работы федеральной и региональной инфраструктуры поддержки экспорта, взаимодополняемость инструментов поддержки. В работе комиссии мы видим ключевую роль по обеспечению выполнения поручений президента и содействию реализации экспортного потенциала регионов", - добавила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Участники заседания также обсудили новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года."В работе над новым нацпроектом мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария, делая при этом акцент на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. Результатом нашей работы по развитию международной кооперации и экспорта в ближайшие шесть лет станет увеличение объемов экспортируемой несырьевой неэнергетической продукции. В первую очередь этого планируется достичь за счет выхода на новые рынки дружественных стран конкурентоспособных высокотехнологичных товаров, в том числе создаваемых в рамках новых национальных проектов технологического лидерства", - отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
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экономика, россия, москва, архангельская область, александр цыбульский, вероника никишина, росэксимбанк, фонд "росконгресс"
Экономика, Россия, Москва, Архангельская область, Александр Цыбульский, Вероника Никишина, Росэксимбанк, Фонд "Росконгресс"

На "Сделано в России" прошло заседание Комиссии Госсовета по экспорту

© РИА Новости / Сергей БобылевЗаседание комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Заседание комиссии Государственного Совета по направлению Международная кооперация и экспорт на площадке Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Международная кооперация и экспорт" состоялось 14 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В заседании комиссии приняли участие главы российских регионов, представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, общественных организаций и деловых ассоциаций", - говорится в сообщении.
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"Ключевой вектор работы нашей комиссии - поиск и формирование оптимальных решений, необходимых для достижения обозначенных президентом стратегических целей развития несырьевого неэнергетического экспорта. Это по-настоящему амбициозная задача, особенно на фоне турбулентности внешней конъюнктуры, в условиях которой разворачивается стратегическая переориентация экспортных потоков", - сказал в приветственном слове председатель комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В повестку заседания были включены вопросы формирования региональных экспортных стратегий развития экспорта до 2030 года.
"Для решения поставленных перед нами задач по наращиванию экспорта как никогда необходимы эффективная организационная и процессная связанность и слаженность работы федеральной и региональной инфраструктуры поддержки экспорта, взаимодополняемость инструментов поддержки. В работе комиссии мы видим ключевую роль по обеспечению выполнения поручений президента и содействию реализации экспортного потенциала регионов", - добавила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Участники заседания также обсудили новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года.
"В работе над новым нацпроектом мы исходим из необходимости обеспечения преемственности инструментария, делая при этом акцент на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран. Результатом нашей работы по развитию международной кооперации и экспорта в ближайшие шесть лет станет увеличение объемов экспортируемой несырьевой неэнергетической продукции. В первую очередь этого планируется достичь за счет выхода на новые рынки дружественных стран конкурентоспособных высокотехнологичных товаров, в том числе создаваемых в рамках новых национальных проектов технологического лидерства", - отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы - Правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
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