https://ria.ru/20241014/forum-1977961227.html

На "Сделано в России " обсудили развитие зарубежных павильонов

На "Сделано в России " обсудили развитие зарубежных павильонов - РИА Новости, 14.10.2024

На "Сделано в России " обсудили развитие зарубежных павильонов

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с бизнесом будет развивать программу постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов с... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:10

2024-10-14T15:10

2024-10-14T15:10

экономика

россия

египет

китай

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

форум "сделано в россии"

объединенные кондитеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977959018_0:181:3250:2009_1920x0_80_0_0_0124d865e0089c93d9ebfaac335126d6.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) совместно с бизнесом будет развивать программу постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов с агропродукцией, в 2022 году был проведен реинжиниринг программы, который позволил в разы увеличить эффективность продвижения агроэкспорта, результаты программы и планы по ее развитию в ходе сессии "Российские павильоны за рубежом. Продвижение экспорта продукции АПК" на Международном экспортном форуме "Сделано в России" обсудили представители РЭЦ, Министерства сельского хозяйства России, партнеры программы и экспортеры."Напомним, демонстрационно-дегустационные павильоны АПК - одна из мер поддержки, которые помогают бизнесу увеличить продажи за рубежом. Программу реализуют Российский экспортный центр и Минсельхоз России. Павильоны открыты в 6 перспективных для экспорта странах: в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции и Саудовской Аравии", - сообщает РЭЦ.Всего сейчас в павильонах представлено 2,8 тысячи уникальных товарных позиций, причем с 2022 года, когда РЭЦ усовершенствовал программу, их номенклатура выросла на 40%. Объем заключенных резидентами павильонов экспортных контрактов вырос в 8 раз и достиг 14,4 миллиарда рублей в 2023 году."Каждый рубль, который государство вкладывает в продвижение экспортеров в рамках павильонов, обеспечивает 38 рублей экспортных контрактов. Всего за неполные три года резиденты павильонов заключили экспортные контракты на почти 20 млрд рублей. У нас в планах - масштабирование этих результатов, оттачивание уже показавших свою эффективность инструментов и внедрение новых, а также географическое расширение сети павильонов, в частности в Китае", - поделился вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Так, РЭЦ планирует открыть за рубежом новые точки продвижения агропродукции, представленной в павильонах. В 2024 году в рамках фестиваля-ярмарки "Сделано в России" такая точка открылась в Харбине, дополнив уже существующую инфраструктуру постоянно действующего демонстрационно-дегустационного павильона в Шанхае, который работает с 2017 года. В других провинциях КНР планируется открытие флагманских магазинов и дополнительных точек продвижения павильона, что позволит ответить на спрос на российскую продукцию на местном рынке. Сейчас РЭЦ вместе с оператором китайского павильона рассматривает города Яньчэн, Чэнду и Нанкин."Программа зарубежных павильонов позволяет выводить на перспективные зарубежные рынки российскую пищевую продукцию, обеспечивая популяризацию и продвижение нашего агроэкспорта посредством самого широкого набора инструментов. Эффективность программы продолжает расти, и она, уверен, внесет значимый вклад в достижение задачи по увеличению экспорта АПК", - отметил советник министра сельского хозяйства России Андрей Сухарев.Задача программы павильонов АПК - продвинуть российские продукты питания как среди конечных потребителей, так и среди потенциальных деловых партнеров. Для этого РЭЦ вместе с операторами используют такие форматы, как реклама у популярных блогеров, дегустации, промоакции на маркетплейсах и в торговых сетях: Union Coop, Migros, Carrefour и других."Мы регулярно проводим дегустации в зарубежных супермаркетах и рекламные акции с блогерами с аудиторией более 45 миллионов человек - все это люди, которые с каждым касанием с Made in Russia лучше узнают Россию, наших экспортеров и становятся лояльными покупателями", - рассказал директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок.Так, например, благодаря программе популярные российские чаи Greenfield и TESS появились в супермаркетах Египта, а семечки "ДЖИНН" начали продавать на популярном в Саудовской Аравии маркетплейсе Ninja.В ходе сессии также отметили самого эффективного оператора павильонов, которого выбрала Конкурсная комиссия. Лучшим оператором стала компания Nadiejda Import&Export, осуществляющая управление павильоном в Египте (Каир).В обсуждении работы павильонов и эффективных инструментов продвижения продукции АПК за рубежом также приняли участие операторы павильонов: генеральный директор группы компаний "Энергия Экспорта" Илья Романов, заместитель генерального директора компании Diva Export Food Industry Trade Ltd. Даниэла Эдис, руководитель российского офиса Nguyen Hong Company Limited Павел Баландин, директор компании "ИНКОНА" Алексей Бусев.Своим видением поделились также представители компаний, которые продвигают свою продукцию через павильоны: директор по развитию ВЭД ПАО "Группа Черкизово" Наталья Бортновская, заместитель управляющего директора ООО "Объединенные кондитеры" Алексей Носенко, директор по развитию ООО "Плодоимпорт" (бренд "Дядя Ваня") Виталий Дулиенко и коммерческий директор ООО "Салют Алко" Ирина Филановская.Посмотреть запись трансляции сессии можно по ссылке. Узнать больше о павильонах и подать заявку на размещение в них можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" - Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры - ЭКСАР и "Росэксимбанк". Партнер деловой программы - правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.

https://ria.ru/20241014/forum-1977952901.html

https://ria.ru/20241014/vystavka-1977950886.html

https://ria.ru/20241014/forum-1977915282.html

россия

египет

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, египет, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), форум "сделано в россии", объединенные кондитеры