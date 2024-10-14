https://ria.ru/20241014/forum-1977887733.html

"Россия сегодня" предложила Синьхуа провести экспертный саммит

"Россия сегодня" предложила Синьхуа провести экспертный саммит - РИА Новости, 14.10.2024

"Россия сегодня" предложила Синьхуа провести экспертный саммит

Международная медиагруппа "Россия сегодня" предложила китайскому информационному агентству Синьхуа идею совместного проведения экспертного саммита в преддверии... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T09:05

2024-10-14T09:05

2024-10-14T09:05

в мире

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

урумчи

дмитрий горностаев

шос

брикс

новости агентства

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УРУМЧИ (Китай), 14 окт - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" предложила китайскому информационному агентству Синьхуа идею совместного проведения экспертного саммита в преддверии заседания глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2025 году, заявил заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на встрече с генеральным директором Синьхуа Фу Хуа, который поддержал эту инициативу. Встреча состоялась на полях Шестого всемирного медиасаммита, который в этом году проходит в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. "Медиагруппа "Россия сегодня" всегда поддерживала мероприятия, проводимые агентством Синьхуа, и от имени нашего агентства я хочу выразить вам благодарность за поддержку. Наши агентства - хорошие друзья, нас объединяет глубокая дружба и богатое сотрудничество", - заявил Фу Хуа. Он напомнил, что в июне этого года "Россия сегодня" и Синьхуа совместно организовали и провели экспертный форум БРИКС на полях Петербургского международного экономического форума, который принес очень хорошие результаты. "Я думаю, что в будущем наши два агентства смогут провести более масштабные мероприятия", - заявил Фу Хуа. Он добавил, что в следующем году исполняется 80 лет со дня Победы во Второй мировой войне, и, согласно совместному заявлению России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, две страны намерены торжественно отметить 80-летие Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. "Я считаю, что это предоставит новые возможности и платформы для дальнейшего сотрудничества между нашими агентствами", - подчеркнул гендиректор Синьхуа. "Мы всегда с большой гордостью принимаем участие в вашем саммите и высоко ценим ваше уважительное отношение к нашему агентству, так как мы знаем, что вместе делаем одно важное дело. Рад, что вы напомнили о нашем совместном проекте - экспертном саммите БРИКС, который мы провели в Санкт-Петербурге. И в этой связи наша медиагруппа предлагает обсудить идею возможности проведения экспертного саммита в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году, так как в следующем году Китай будет председательствовать в ШОС. Опыт экспертного общения, который у нас был в Санкт-Петербурге, можно повторить, собрав экспертов из стран ШОС", - сказал Горностаев. По его словам, такой проект в год 80-летия Победы над фашизмом будет особенно важен, поскольку многие страны ШОС, такие как Россия, Китай и государства, которые входили тогда в состав Советского Союза, внесли решающий вклад в борьбу с фашизмом. Гендиректор Синьхуа поддержал идею экспертного форума ШОС в преддверии саммита лидеров в 2025 году. Шестой Всемирный медиасаммит проходит с 12 по 17 октября в Пекине и городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе КНР, в нем принимают участие более 500 представителей 208 ведущих СМИ, правительственных ведомств и других учреждений из 106 стран и регионов мира, а также международных организаций. Организаторами мероприятия выступают информационное агентство Синьхуа и правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района.

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

https://ria.ru/20240320/diskussiya-1934574418.html

https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html

китай

синьцзян-уйгурский автономный район

урумчи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, синьцзян-уйгурский автономный район, урумчи, дмитрий горностаев, шос, брикс, новости агентства, миа "россия сегодня"