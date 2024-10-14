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Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной - РИА Новости, 14.10.2024
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной
Одержимость Евросоюза Украиной и приоритет идеологических установок внутри объединения обрекают его на экономический упадок, заявил глава комиссии Совета... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:20
2024-10-14T10:20
2024-10-14T10:23
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Одержимость Евросоюза Украиной и приоритет идеологических установок внутри объединения обрекают его на экономический упадок, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Наша оценка: мир и мы привыкли смотреть на Европу как на зону технологического прогресса и растущей производительности труда. Но приоритет идеологических установок внутри ЕС, жёсткое управление из Брюсселя, утрата энергоносителей из России и одержимость Украиной обрекают её на экономической упадок", — написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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в мире, украина, россия, европа, алексей пушков, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной
Пушков: одержимость ЕС Украиной обрекает его на экономический упадок