Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 14.10.2024 (обновлено: 10:23 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/es-1977899313.html
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной - РИА Новости, 14.10.2024
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной
Одержимость Евросоюза Украиной и приоритет идеологических установок внутри объединения обрекают его на экономический упадок, заявил глава комиссии Совета... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:20
2024-10-14T10:23
в мире
украина
россия
европа
алексей пушков
совет федерации рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d8f5964c8e6b426411fd98249324da05.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Одержимость Евросоюза Украиной и приоритет идеологических установок внутри объединения обрекают его на экономический упадок, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Наша оценка: мир и мы привыкли смотреть на Европу как на зону технологического прогресса и растущей производительности труда. Но приоритет идеологических установок внутри ЕС, жёсткое управление из Брюсселя, утрата энергоносителей из России и одержимость Украиной обрекают её на экономической упадок", — написал он. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240321/zakupki-1934814562.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969140292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df1a08ee798aca05166691c900c8b459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, алексей пушков, совет федерации рф, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Евросоюз
Пушков рассказал, к чему приведет одержимость ЕС Украиной

Пушков: одержимость ЕС Украиной обрекает его на экономический упадок

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Одержимость Евросоюза Украиной и приоритет идеологических установок внутри объединения обрекают его на экономический упадок, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Наша оценка: мир и мы привыкли смотреть на Европу как на зону технологического прогресса и растущей производительности труда. Но приоритет идеологических установок внутри ЕС, жёсткое управление из Брюсселя, утрата энергоносителей из России и одержимость Украиной обрекают её на экономической упадок", — написал он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Евросоюз намерен закупать оружие для Киева в обход запрета, пишут СМИ
21 марта, 22:35
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаАлексей ПушковСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала