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В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина - РИА Новости, 14.10.2024
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08:31 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/draka-1977885030.html
В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина
В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина - РИА Новости, 14.10.2024
В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина
Массовая драка произошла в воскресенье вечером у магазина в поселке Ленинградской области, после нее в больнице с ножевыми ранениями оказались 4 человека,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T08:31
2024-10-14T08:31
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Массовая драка произошла в воскресенье вечером у магазина в поселке Ленинградской области, после нее в больнице с ножевыми ранениями оказались 4 человека, полиция ищет остальных участников конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о драке у сетевого магазина на Голландской улице, 5 в поселке Янино-1. "На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями, в возрасте от 20 до 31 года. Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом", – говорится в сообщении. Как выяснилось, мужчины были ранены в результате конфликта с компанией неизвестных, которые скрылись с места происшествия. Полиция ищет участников драки, уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина

Полиция ищет участников массовой драки у магазина в Янино-1 с 4 пострадавшими

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Массовая драка произошла в воскресенье вечером у магазина в поселке Ленинградской области, после нее в больнице с ножевыми ранениями оказались 4 человека, полиция ищет остальных участников конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о драке у сетевого магазина на Голландской улице, 5 в поселке Янино-1.
«
"На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями, в возрасте от 20 до 31 года. Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом", – говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчины были ранены в результате конфликта с компанией неизвестных, которые скрылись с места происшествия.
Полиция ищет участников драки, уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский район
 
 
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