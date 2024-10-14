https://ria.ru/20241014/draka-1977885030.html

В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина

В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина - РИА Новости, 14.10.2024

В Ленинградской области несколько человек пострадали в драке у магазина

Массовая драка произошла в воскресенье вечером у магазина в поселке Ленинградской области, после нее в больнице с ножевыми ранениями оказались 4 человека,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T08:31

2024-10-14T08:31

2024-10-14T08:31

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Массовая драка произошла в воскресенье вечером у магазина в поселке Ленинградской области, после нее в больнице с ножевыми ранениями оказались 4 человека, полиция ищет остальных участников конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о драке у сетевого магазина на Голландской улице, 5 в поселке Янино-1. "На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили четверых пострадавших с ножевыми ранениями, в возрасте от 20 до 31 года. Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще один – в тяжелом", – говорится в сообщении. Как выяснилось, мужчины были ранены в результате конфликта с компанией неизвестных, которые скрылись с места происшествия. Полиция ищет участников драки, уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

https://ria.ru/20240817/zaderzhanie-1966820699.html

ленинградская область

россия

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район