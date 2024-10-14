https://ria.ru/20241014/chernyshenko-1977896127.html
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием - РИА Новости, 14.10.2024
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 80-летием, сообщили в пресс-службе зампреда... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T10:04
2024-10-14T10:04
2024-10-14T10:04
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 80-летием, сообщили в пресс-службе зампреда правительства. "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 80-летием", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил, что за свою богатую историю МГИМО стал символом высочайшего качества дипломатического образования: выпускники вуза составляют основу российской дипломатической службы, проявляя в своей работе патриотизм и верность долгу. В университете работают талантливые преподаватели, академики, профессора, которые передают уникальный опыт будущим дипломатам, обучая их в сложных геополитических условиях находить правильные решения на благо России и в интересах дружественных стран. "Отрадно, что МГИМО привлекает в свои стены абитуриентов из разных государств: здесь обучается порядка тысячи иностранных студентов из 81 страны. В вузе налажены широкие международные связи и взаимодействие сведущими университетами мира. Это свидетельствует о высоком авторитете МГИМО и его достижениях в академической среде", – сказал вице-премьер, добавив, что сегодня России необходимы высококвалифицированные специалисты - дипломатические работники, готовые отстаивать на международной арене интересы РФ. Чернышенко выразил уверенность, что выпускники Московского государственного института международных отношений продолжат достойно выполнять поставленные перед ними государственные задачи, а МГИМО – держать марку одного из флагманов российского образования.
https://ria.ru/20240607/obrazovanie-1951202701.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, мгимо
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, МГИМО
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием
Чернышенко поздравил МГИМО с 80-летием и отметил богатую историю университета
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 80-летием, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 80-летием", - говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что за свою богатую историю МГИМО стал символом высочайшего качества дипломатического образования: выпускники вуза составляют основу российской дипломатической службы, проявляя в своей работе патриотизм и верность долгу.
В университете работают талантливые преподаватели, академики, профессора, которые передают уникальный опыт будущим дипломатам, обучая их в сложных геополитических условиях находить правильные решения на благо России и в интересах дружественных стран.
"Отрадно, что МГИМО привлекает в свои стены абитуриентов из разных государств: здесь обучается порядка тысячи иностранных студентов из 81 страны. В вузе налажены широкие международные связи и взаимодействие сведущими университетами мира. Это свидетельствует о высоком авторитете МГИМО и его достижениях в академической среде", – сказал вице-премьер, добавив, что сегодня России необходимы высококвалифицированные специалисты - дипломатические работники, готовые отстаивать на международной арене интересы РФ.
Чернышенко выразил уверенность, что выпускники Московского государственного института международных отношений продолжат достойно выполнять поставленные перед ними государственные задачи, а МГИМО – держать марку одного из флагманов российского образования.