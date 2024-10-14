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Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
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15:19 14.10.2024 (обновлено: 15:29 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/briks-1977965233.html
Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС
Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС
Шри-Ланка решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявил министр иностранных дел Виджита Херат на встрече с дипломатическим корпусом в... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T15:19
2024-10-14T15:29
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в мире
новый банк развития
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Шри-Ланка решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявил министр иностранных дел Виджита Херат на встрече с дипломатическим корпусом в Коломбо."Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития… Я уже направил письма своим коллегам в государствах-членах БРИКС с просьбой о поддержке", - говорится в заявлении Херата, опубликованном на сайте МИД Шри-Ланки.Министр отметил, что ни он, ни президент не смогут присутствовать на саммите БРИКС Outreach, который состоится в Казани 23–24 октября, из-за предстоящих выборов в парламент."Представитель министерства иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально заявит о нашей просьбе о вступлении", - добавил глава МИД.Он также заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977958830.html
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шри-ланка, коломбо, казань, в мире, новый банк развития, брикс, оон
Шри-Ланка, Коломбо, Казань, В мире, Новый банк развития, БРИКС, ООН
Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС

Шри-Ланка решила подала заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Шри-Ланка решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявил министр иностранных дел Виджита Херат на встрече с дипломатическим корпусом в Коломбо.
"Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития… Я уже направил письма своим коллегам в государствах-членах БРИКС с просьбой о поддержке", - говорится в заявлении Херата, опубликованном на сайте МИД Шри-Ланки.
Министр отметил, что ни он, ни президент не смогут присутствовать на саммите БРИКС Outreach, который состоится в Казани 23–24 октября, из-за предстоящих выборов в парламент.
"Представитель министерства иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально заявит о нашей просьбе о вступлении", - добавил глава МИД.
Он также заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.
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