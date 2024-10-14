https://ria.ru/20241014/briks-1977965233.html

Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС

Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024

Шри-Ланка подаст заявку на членство в БРИКС

Шри-Ланка решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявил министр иностранных дел Виджита Херат на встрече с дипломатическим корпусом в... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T15:19

2024-10-14T15:19

2024-10-14T15:29

шри-ланка

коломбо

казань

в мире

новый банк развития

брикс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb5c02bd9ac87cd637868098b3781d22.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Шри-Ланка решила подать заявку на членство в БРИКС и Новом банке развития, заявил министр иностранных дел Виджита Херат на встрече с дипломатическим корпусом в Коломбо."Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития… Я уже направил письма своим коллегам в государствах-членах БРИКС с просьбой о поддержке", - говорится в заявлении Херата, опубликованном на сайте МИД Шри-Ланки.Министр отметил, что ни он, ни президент не смогут присутствовать на саммите БРИКС Outreach, который состоится в Казани 23–24 октября, из-за предстоящих выборов в парламент."Представитель министерства иностранных дел будет представлять Шри-Ланку и официально заявит о нашей просьбе о вступлении", - добавил глава МИД.Он также заявил, что Шри-Ланка рассматривает БРИКС как эффективное партнерство для реализации стремления к взаимовыгодному сотрудничеству, миру и развитию посредством укрепления всеобъемлющей многосторонности в рамках Устава ООН.

https://ria.ru/20241014/ekonomika-1977958830.html

шри-ланка

коломбо

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шри-ланка, коломбо, казань, в мире, новый банк развития, брикс, оон