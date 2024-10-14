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Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
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07:47 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/briks-1977882511.html
Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС
Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС
Страны, так или иначе имеющие давние связи с Западом в целом и с США, как Турция, Боливия и Таиланд, вряд ли с легкостью вступят в БРИКС в ближайшем будущем, а... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T07:47
2024-10-14T07:47
россия
турция
китай
богдан безпалько
брикс
шос
нато
саммит брикс
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Страны, так или иначе имеющие давние связи с Западом в целом и с США, как Турция, Боливия и Таиланд, вряд ли с легкостью вступят в БРИКС в ближайшем будущем, а вот близкая РФ и Китаю Белоруссия имеет шансы войти в объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Оценивая шансы нескольких государств на вступление в БРИКС, он отметил, что Турция, состоящая в НАТО, едва ли станет членом объединения в обозримой перспективе. Сейчас сложно спрогнозировать вступление в БРИКС Таиланда, исторического союзника США, а также Боливии, в которой есть силы, всегда лоббировавшие прозападный курс, считает эксперт. При этом он не исключил в принципе их присоединение. "Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС (с учетом близости с Россией и Китаем - ред.)... Также, как в ШОС. Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу", - сказал Безпалько. При этом, полагает собеседник, невысокие шансы скорого вступления в БРИКС не означают, что с той же Турцией будет прекращено сотрудничество, и она будет входить в жесткие противоречия с Россией. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/turtsiya-1977880346.html
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россия, турция, китай, богдан безпалько, брикс, шос, нато, саммит брикс, в мире
Россия, Турция, Китай, Богдан Безпалько, БРИКС, ШОС, НАТО, Саммит БРИКС, В мире
Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС

Эксперт Безпалько: близкая России и Китаю Белоруссия имеет шансы войти в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Страны, так или иначе имеющие давние связи с Западом в целом и с США, как Турция, Боливия и Таиланд, вряд ли с легкостью вступят в БРИКС в ближайшем будущем, а вот близкая РФ и Китаю Белоруссия имеет шансы войти в объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Оценивая шансы нескольких государств на вступление в БРИКС, он отметил, что Турция, состоящая в НАТО, едва ли станет членом объединения в обозримой перспективе. Сейчас сложно спрогнозировать вступление в БРИКС Таиланда, исторического союзника США, а также Боливии, в которой есть силы, всегда лоббировавшие прозападный курс, считает эксперт. При этом он не исключил в принципе их присоединение.
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"Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС (с учетом близости с Россией и Китаем - ред.)... Также, как в ШОС. Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу", - сказал Безпалько.
При этом, полагает собеседник, невысокие шансы скорого вступления в БРИКС не означают, что с той же Турцией будет прекращено сотрудничество, и она будет входить в жесткие противоречия с Россией.
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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