Эксперт объяснил, какие страны имеют высокие шансы на присоединение к БРИКС
Эксперт Безпалько: близкая России и Китаю Белоруссия имеет шансы войти в БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Страны, так или иначе имеющие давние связи с Западом в целом и с США, как Турция, Боливия и Таиланд, вряд ли с легкостью вступят в БРИКС в ближайшем будущем, а вот близкая РФ и Китаю Белоруссия имеет шансы войти в объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Оценивая шансы нескольких государств на вступление в БРИКС, он отметил, что Турция, состоящая в НАТО, едва ли станет членом объединения в обозримой перспективе. Сейчас сложно спрогнозировать вступление в БРИКС Таиланда, исторического союзника США, а также Боливии, в которой есть силы, всегда лоббировавшие прозападный курс, считает эксперт. При этом он не исключил в принципе их присоединение.
"Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС (с учетом близости с Россией и Китаем - ред.)... Также, как в ШОС. Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу", - сказал Безпалько.
При этом, полагает собеседник, невысокие шансы скорого вступления в БРИКС не означают, что с той же Турцией будет прекращено сотрудничество, и она будет входить в жесткие противоречия с Россией.
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.