https://ria.ru/20241014/briks-1977879732.html

Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него

Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него - РИА Новости, 14.10.2024

Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него

Новые члены БРИКС, присоединившиеся в 2024 году, получили альтернативу однополярному миропорядку и возможность защиты своего суверенитета с опорой на... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T06:42

2024-10-14T06:42

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые члены БРИКС, присоединившиеся в 2024 году, получили альтернативу однополярному миропорядку и возможность защиты своего суверенитета с опорой на объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Новые члены БРИКС при присоединении получили в лице объединения альтернативу однополярному миропорядку, который выстраивался последние десятилетия, сказал в разговоре с агентством Богдан Безпалько. "Самое главное, опираясь на БРИКС, можно всегда пытаться защитить свой суверенитет, право на развитие. Потому что сейчас суверенитет означает право на развитие. Если ты не обладаешь суверенитетом, у тебя этого права не будет. Твои ресурсы, твои финансы - все будет контролироваться внешнеполитическими акторами. Даже при том, что твое государство будет обладать всеми атрибутами независимости", - отметил собеседник. Хотя страны БРИКС не вступают в прямую конфронтацию с Западом, взаимодействие в объединении все равно сопряжено, в частности, с дедолларизацией, а по объему производства товаров, как и по населению, члены БРИКС уже превосходят западный мир, подчеркнул эксперт. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

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россия, бразилия, индия, богдан безпалько, брикс, в мире