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Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него - РИА Новости, 14.10.2024
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06:42 14.10.2024
https://ria.ru/20241014/briks-1977879732.html
Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него
Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него - РИА Новости, 14.10.2024
Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него
Новые члены БРИКС, присоединившиеся в 2024 году, получили альтернативу однополярному миропорядку и возможность защиты своего суверенитета с опорой на... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T06:42
2024-10-14T06:42
россия
бразилия
индия
богдан безпалько
брикс
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые члены БРИКС, присоединившиеся в 2024 году, получили альтернативу однополярному миропорядку и возможность защиты своего суверенитета с опорой на объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Новые члены БРИКС при присоединении получили в лице объединения альтернативу однополярному миропорядку, который выстраивался последние десятилетия, сказал в разговоре с агентством Богдан Безпалько. "Самое главное, опираясь на БРИКС, можно всегда пытаться защитить свой суверенитет, право на развитие. Потому что сейчас суверенитет означает право на развитие. Если ты не обладаешь суверенитетом, у тебя этого права не будет. Твои ресурсы, твои финансы - все будет контролироваться внешнеполитическими акторами. Даже при том, что твое государство будет обладать всеми атрибутами независимости", - отметил собеседник. Хотя страны БРИКС не вступают в прямую конфронтацию с Западом, взаимодействие в объединении все равно сопряжено, в частности, с дедолларизацией, а по объему производства товаров, как и по населению, члены БРИКС уже превосходят западный мир, подчеркнул эксперт. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html
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россия, бразилия, индия, богдан безпалько, брикс, в мире
Россия, Бразилия, Индия, Богдан Безпалько, БРИКС, В мире
Эксперт рассказал, что получили новые члены БРИКС после вступления в него

Эксперт Безпалько: БРИКС дал новым членам способ защиты суверенитета

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые члены БРИКС, присоединившиеся в 2024 году, получили альтернативу однополярному миропорядку и возможность защиты своего суверенитета с опорой на объединение, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Новые члены БРИКС при присоединении получили в лице объединения альтернативу однополярному миропорядку, который выстраивался последние десятилетия, сказал в разговоре с агентством Богдан Безпалько.
"Самое главное, опираясь на БРИКС, можно всегда пытаться защитить свой суверенитет, право на развитие. Потому что сейчас суверенитет означает право на развитие. Если ты не обладаешь суверенитетом, у тебя этого права не будет. Твои ресурсы, твои финансы - все будет контролироваться внешнеполитическими акторами. Даже при том, что твое государство будет обладать всеми атрибутами независимости", - отметил собеседник.
Хотя страны БРИКС не вступают в прямую конфронтацию с Западом, взаимодействие в объединении все равно сопряжено, в частности, с дедолларизацией, а по объему производства товаров, как и по населению, члены БРИКС уже превосходят западный мир, подчеркнул эксперт.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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