https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС

Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024

Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС

Разговоры о новой валюте БРИКС преждевременны, но в любом случае альтернативной доллару и евро не должен стать "юань номер 2", заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T02:13

2024-10-14T02:13

2024-10-14T05:53

китай

казань

экономика

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Разговоры о новой валюте БРИКС преждевременны, но в любом случае альтернативной доллару и евро не должен стать "юань номер 2", заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин."Про новую валюту БРИКС, считаю, пока говорить слишком рано, поскольку вопросов тут куда больше, чем ответов", — сказал он. По его словам, "непонятно, что это будет за валюта, кто станет ее эмиссионным центром, в каких пропорциях каждая из стран будет участвовать в ее создании".При этом, подчеркнул собеседник агентства, "одно ясно, что эта валюта не должна быть юанем номер 2". "К чему, впрочем, не стремится и сам Китай. Во всяком случае, с его стороны не видно серьезных попыток развивать свой юань как альтернативу доллару или евро", — заметил он. Отвечая на вопрос о предстоящем в конце октября саммите БРИКС в Казани, Бахтизин подчеркнул, что "нужно не только определиться с критериями приема в БРИКС новых членов, но и прописать те преференции, которые они получат в случае вступления в объединение"."Относительно, например, торговых послаблений, возможности приобретать определенные товары без пошлин, обмена технологиями, свободного передвижения рабочей силы, безвизовых обменов специалистами, экспертами, студентами, преподавателями. БРИКС необходимо насыщать конкретным смыслом. Тогда альянс будет не только расти количественно, но и качественно развиваться. Ведь потенциал его огромен", — заключил директор ЦЭМИ РАН.

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

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китай, казань, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук