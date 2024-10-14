Рейтинг@Mail.ru
Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 14.10.2024 (обновлено: 05:53 14.10.2024)
https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html
Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС
Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС - РИА Новости, 14.10.2024
Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС
Разговоры о новой валюте БРИКС преждевременны, но в любом случае альтернативной доллару и евро не должен стать "юань номер 2", заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T02:13
2024-10-14T05:53
китай
казань
экономика
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Разговоры о новой валюте БРИКС преждевременны, но в любом случае альтернативной доллару и евро не должен стать "юань номер 2", заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин."Про новую валюту БРИКС, считаю, пока говорить слишком рано, поскольку вопросов тут куда больше, чем ответов", — сказал он. По его словам, "непонятно, что это будет за валюта, кто станет ее эмиссионным центром, в каких пропорциях каждая из стран будет участвовать в ее создании".При этом, подчеркнул собеседник агентства, "одно ясно, что эта валюта не должна быть юанем номер 2". "К чему, впрочем, не стремится и сам Китай. Во всяком случае, с его стороны не видно серьезных попыток развивать свой юань как альтернативу доллару или евро", — заметил он. Отвечая на вопрос о предстоящем в конце октября саммите БРИКС в Казани, Бахтизин подчеркнул, что "нужно не только определиться с критериями приема в БРИКС новых членов, но и прописать те преференции, которые они получат в случае вступления в объединение"."Относительно, например, торговых послаблений, возможности приобретать определенные товары без пошлин, обмена технологиями, свободного передвижения рабочей силы, безвизовых обменов специалистами, экспертами, студентами, преподавателями. БРИКС необходимо насыщать конкретным смыслом. Тогда альянс будет не только расти количественно, но и качественно развиваться. Ведь потенциал его огромен", — заключил директор ЦЭМИ РАН.
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
китай
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, казань, экономика, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук
Китай, Казань, Экономика, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС, Российская академия наук
Директор ЦЭМИ РАН объяснил, чем не должна стать новая валюта БРИКС

Директор ЦЭМИ РАН Бахтизин: новая валюта БРИКС не должна стать "юанем №2"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Разговоры о новой валюте БРИКС преждевременны, но в любом случае альтернативной доллару и евро не должен стать "юань номер 2", заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Про новую валюту БРИКС, считаю, пока говорить слишком рано, поскольку вопросов тут куда больше, чем ответов", — сказал он.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС
Вчера, 17:22
По его словам, "непонятно, что это будет за валюта, кто станет ее эмиссионным центром, в каких пропорциях каждая из стран будет участвовать в ее создании".
При этом, подчеркнул собеседник агентства, "одно ясно, что эта валюта не должна быть юанем номер 2".
"К чему, впрочем, не стремится и сам Китай. Во всяком случае, с его стороны не видно серьезных попыток развивать свой юань как альтернативу доллару или евро", — заметил он.
Отвечая на вопрос о предстоящем в конце октября саммите БРИКС в Казани, Бахтизин подчеркнул, что "нужно не только определиться с критериями приема в БРИКС новых членов, но и прописать те преференции, которые они получат в случае вступления в объединение".
"Относительно, например, торговых послаблений, возможности приобретать определенные товары без пошлин, обмена технологиями, свободного передвижения рабочей силы, безвизовых обменов специалистами, экспертами, студентами, преподавателями. БРИКС необходимо насыщать конкретным смыслом. Тогда альянс будет не только расти количественно, но и качественно развиваться. Ведь потенциал его огромен", — заключил директор ЦЭМИ РАН.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
9 октября, 23:35
 
КитайКазаньЭкономикаАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )БРИКСРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала