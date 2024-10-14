https://ria.ru/20241014/bpla-1978028429.html

МИД России призвал Южную Корею не нагнетать обстановку на полуострове

МИД России призвал Южную Корею не нагнетать обстановку на полуострове - РИА Новости, 14.10.2024

МИД России призвал Южную Корею не нагнетать обстановку на полуострове

Россия рассматривает атаки БПЛА Южной Кореи на КНДР как вмешательство во внутренние дела, южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T20:00

2024-10-14T20:00

2024-10-14T20:07

россия

корейский полуостров

в мире

мария захарова

южная корея

пхеньян

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия рассматривает атаки БПЛА Южной Кореи на КНДР как вмешательство во внутренние дела, южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подобные акции со стороны Сеула нельзя рассматривать иначе как грубое посягательство на суверенитет КНДР, а также вмешательство во внутренние дела в целях разрушить законный государственно-политический строй независимого государства и лишить его права на самостоятельное развитие", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами", - добавила она.Захарова подчеркнула, что в Сеуле должны понимать, что продвижение "концепции поглощения" через навязывание псевдолиберальных ценностей и экспансию неких "свобод" создает угрозы безопасности, прежде всего своим собственным гражданам."Обеспечить долгосрочный мир и стабильность в субрегионе возможно только политико-дипломатическими средствами на основе принципа неделимой безопасности. Альтернативного пути не существует, если только военная агрессия не является реальной целью Южной Кореи и ее "старшего" союзника США", - отметила она."Россия и впредь будет играть конструктивную роль на Корейском полуострове в интересах предотвращения опасного развития событий и возвращения ситуации в позитивное русло, в том числе на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html

https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html

россия

корейский полуостров

южная корея

пхеньян

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россия, корейский полуостров, в мире, мария захарова, южная корея, пхеньян