МИД России призвал Южную Корею не нагнетать обстановку на полуострове
Захарова назвала атаки БПЛА Южной Кореи посягательством на суверенитет КНДР
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия рассматривает атаки БПЛА Южной Кореи на КНДР как вмешательство во внутренние дела, южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подобные акции со стороны Сеула нельзя рассматривать иначе как грубое посягательство на суверенитет КНДР, а также вмешательство во внутренние дела в целях разрушить законный государственно-политический строй независимого государства и лишить его права на самостоятельное развитие", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
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"Южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами", - добавила она.
Захарова подчеркнула, что в Сеуле должны понимать, что продвижение "концепции поглощения" через навязывание псевдолиберальных ценностей и экспансию неких "свобод" создает угрозы безопасности, прежде всего своим собственным гражданам.
"Обеспечить долгосрочный мир и стабильность в субрегионе возможно только политико-дипломатическими средствами на основе принципа неделимой безопасности. Альтернативного пути не существует, если только военная агрессия не является реальной целью Южной Кореи и ее "старшего" союзника США", - отметила она.
"Россия и впредь будет играть конструктивную роль на Корейском полуострове в интересах предотвращения опасного развития событий и возвращения ситуации в позитивное русло, в том числе на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - заключила Захарова.
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