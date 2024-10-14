https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977865847.html

Названы регионы — лидеры по материальному благополучию населения

Названы регионы — лидеры по материальному благополучию населения - РИА Новости, 14.10.2024

Названы регионы — лидеры по материальному благополучию населения

Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-14T00:09

2024-10-14T00:09

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по материальному благополучию населения по итогам 2023 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область, замыкают список Ингушетия и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости*. Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. При расчете учитывались показатели по итогам 2023 года. Результаты свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России сильно отличается, что определяется целым рядом факторов, в числе которых уровень экономического развития, природно-климатические условия, отраслевая специализация и так далее.При этом эксперты отмечают, что в 2023 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом в ряде регионов продолжает дорожать жилье, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.Лидеры и аутсайдеры рейтингаПервые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий, Чукотский автономный округа и Магаданская область. В первую десятку также вошли Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сахалинская область, Мурманская область, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.Регионы первой десятки занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. Исключением является только доступность жилья в Москве и Петербурге, которая из-за высоких цен на недвижимость в столицах находится на относительно невысоком уровне.Конец рейтинга представлен регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в списке занимают Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Крым, Алтай, Чечня, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Тыва и Ингушетия.Сопоставляя результаты 2023 года с 2022 годом, эксперты отмечают, что во всех регионах наблюдалась позитивная динамика. Итоговый рейтинговый балл вырос у 85 субъектов Федерации, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при составлении рейтинга. Среднее значение рейтингового балла выросло на 8,4 пункта. Темпы улучшенияПри этом у многих регионов с позитивной динамикой темпы улучшения были довольно существенными. Более чем на 10 пунктов рейтинговый балл вырос у 23 регионов, из которых у пяти этот показатель превысил 15 пунктов. Самый незначительный прирост – менее 2 баллов – наблюдается в четырех субъектах федерации. У лидера рейтинга – Ямало-Ненецкого автономного округа – рейтинговый балл не изменился и остался на максимально возможном уровне – 100 баллов. Наиболее существенно рейтинговый балл вырос у Орловской области, Карелии, Республики Коми, Костромской и Мурманской областей. Улучшение оценки данных регионов стало следствием роста доходов населения и увеличения объема вкладов населения в банках, поясняют эксперты. Кроме того, в них снизилась доля малообеспеченного населения и увеличилась доля населения с высокими доходами.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20241014/blagopoluchie-1977389190.html

https://ria.ru/20240516/proekty-1946343773.html

https://ria.ru/20241011/pasler-1977557138.html

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