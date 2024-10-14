https://ria.ru/20241014/bayden-1977920455.html
Косачев счел слова Байдена о сокращении ядерного оружия пиаром
Косачев счел слова Байдена о сокращении ядерного оружия пиаром - РИА Новости, 14.10.2024
Косачев счел слова Байдена о сокращении ядерного оружия пиаром
Заявление президента США Джо Байдена о "готовности" Вашингтона к переговорам по сокращению ядерного оружия вряд ли нужно воспринимать как серьезное, это скорее... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-14T12:17
2024-10-14T12:17
2024-10-14T12:17
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о "готовности" Вашингтона к переговорам по сокращению ядерного оружия вряд ли нужно воспринимать как серьезное, это скорее пиар уходящего главы государства на нобелевской теме, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады. "Байден сделал заявление в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". В нем, в частности, говорится о якобы готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий", - написал Косачев в своем Telegram-канале. По мнению политика, у этого заявления есть два аспекта. "Первый, разумеется – предвыборный. Практически все, что сейчас говорится ведущими американскими политиками, подчинено логике битвы за голоса избирателей", - отметил он. И если кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп открыто говорит, что политика администрации Байдена ведет мир к ядерной войне, то нынешний лидер спешит продемонстрировать свое "миролюбие", добавил Косачев. "В этом плане заявление "хромой утки" и его желание попиариться на нобелевской теме вряд ли нужно воспринимать как серьезное приглашение к переговорам", - полагает сенатор. Ограничить ядерный потенциал РФНо у этого заявления есть и другое измерение, считает российский законодатель. "США действительно были бы очень рады любыми способами ограничить и контролировать российский ядерный потенциал, который сегодня остается последним аргументом против прямого вступления НАТО в конфликт на стороне Украины", - подчеркнул он. По мнению вице-спикера СФ, схема тут вполне понятна: "Наложить ограничения на наш ядерный арсенал, но при этом вывести за скобки ядерные вооружения европейских союзников – Великобритании и Франции, а также тему совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов". Он считает, что в ситуации, когда делается ставка на "стратегическое поражение" России, "обсуждать тему сокращения ее вооружений действительно несерьезно" "Но США хотят представить дело так, что, мол, мяч на стороне России", - написал Косачев.Он также пояснил, что на рабочем уровне контакты членов "ядерной пятерки" - России, Китая, Британии, США и Франции – никогда не прекращались, и очередной раунд состоится буквально на днях в Нью-Йорке. "И это объективно самый правильный формат, хотя именно Вашингтон пытается принизить его и выхолостить содержание переговоров", - подчеркнул сенатор. США наращивают вложения в свое ядерное оружиеПри этом сама Америка наращивает свои вложения в развитие ядерных вооружений и озвучивает планы размещения ракет средней и меньшей дальности в азиатско-тихоокеанском и европейском регионах и их передачи союзникам, напомнил Косачев. Он отметил, что именно эти планы были осуждены в российско-китайском совместном заявлении от 21 марта 2023 года. "И в нем Россия и Китай озвучили призыв ко всем ядерным державы не размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - написал политик. "Если США реально готовы к ограничениям в сфере самых смертоносных вооружений – вот отличный повод подтвердить эту готовность делом. Только есть убежденность, что слова в очередной раз останутся словами", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20241014/gosduma-1977918347.html
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джо байден, нато, китай, россия, сша, константин косачев, совет федерации рф, дональд трамп, в мире
Джо Байден, НАТО, Китай, Россия, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, В мире
Косачев счел слова Байдена о сокращении ядерного оружия пиаром
Косачев: Вашингтон не готов к переговорам по сокращению ядерного оружия
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Заявление президента США Джо Байдена о "готовности" Вашингтона к переговорам по сокращению ядерного оружия вряд ли нужно воспринимать как серьезное, это скорее пиар уходящего главы государства на нобелевской теме, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев
.
Накануне Байден заявил, что миру необходимо стремиться к полному устранению ядерного арсенала, а также подтвердил готовность США к переговорам с Россией
, Китаем
и Северной Кореей в этом направлении, но умолчал о значительных расходах американского правительства на развитие и укрепление собственной ядерной триады.
"Байден сделал заявление в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы
и Нагасаки
"Нихон Хиданкё". В нем, в частности, говорится о якобы готовности Вашингтона к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
По мнению политика, у этого заявления есть два аспекта.
"Первый, разумеется – предвыборный. Практически все, что сейчас говорится ведущими американскими политиками, подчинено логике битвы за голоса избирателей", - отметил он.
И если кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп открыто говорит, что политика администрации Байдена ведет мир к ядерной войне, то нынешний лидер спешит продемонстрировать свое "миролюбие", добавил Косачев.
"В этом плане заявление "хромой утки" и его желание попиариться на нобелевской теме вряд ли нужно воспринимать как серьезное приглашение к переговорам", - полагает сенатор.
Ограничить ядерный потенциал РФ
Но у этого заявления есть и другое измерение, считает российский законодатель.
"США действительно были бы очень рады любыми способами ограничить и контролировать российский ядерный потенциал, который сегодня остается последним аргументом против прямого вступления НАТО
в конфликт на стороне Украины", - подчеркнул он.
По мнению вице-спикера СФ, схема тут вполне понятна: "Наложить ограничения на наш ядерный арсенал, но при этом вывести за скобки ядерные вооружения европейских союзников – Великобритании
и Франции
, а также тему совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов".
Он считает, что в ситуации, когда делается ставка на "стратегическое поражение" России, "обсуждать тему сокращения ее вооружений действительно несерьезно"
"Но США хотят представить дело так, что, мол, мяч на стороне России", - написал Косачев.
Он также пояснил, что на рабочем уровне контакты членов "ядерной пятерки" - России, Китая, Британии, США и Франции – никогда не прекращались, и очередной раунд состоится буквально на днях в Нью-Йорке
.
"И это объективно самый правильный формат, хотя именно Вашингтон пытается принизить его и выхолостить содержание переговоров", - подчеркнул сенатор.
США наращивают вложения в свое ядерное оружие
При этом сама Америка
наращивает свои вложения в развитие ядерных вооружений и озвучивает планы размещения ракет средней и меньшей дальности в азиатско-тихоокеанском и европейском регионах и их передачи союзникам, напомнил Косачев.
Он отметил, что именно эти планы были осуждены в российско-китайском совместном заявлении от 21 марта 2023 года.
"И в нем Россия и Китай озвучили призыв ко всем ядерным державы не размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие", - написал политик.
"Если США реально готовы к ограничениям в сфере самых смертоносных вооружений – вот отличный повод подтвердить эту готовность делом. Только есть убежденность, что слова в очередной раз останутся словами", - заключил Косачев.