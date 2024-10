https://ria.ru/20241014/afrika-1978022535.html

Ключевые вопросы сотрудничества РФ и Африки обсудили на "Сделано в России"

2024-10-14T19:10

экономика

африка

россия

москва

positive technologies

росэксимбанк

фонд "росконгресс"

форум "сделано в россии"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977954322_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9c09776345b53660acb810fd559871e.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Международном экспортном форуме "Сделано в России", который прошел 14 октября в Москве, представители государственных и коммерческих структур из России и Африки смогли обсудить ключевые вопросы актуальной повестки российско-африканского сотрудничества, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), являющийся организатором мероприятия."В ходе экспертной сессии "Как избежать ошибок, возвращаясь на Алкебулан" участники разобрали перспективы развития двустороннего сотрудничества и конкретные направления для совместной работы, актуальную геополитическую обстановку и как она влияет на взаимодействие России с континентом, а также обсудили волнующие бизнес вопросы, в том числе логистику, поиск надежных партнеров и взаиморасчеты", - говорится в сообщении.Многие гости с удовлетворением отметили тот факт, что организаторы использовали термин "Алкебулан" — одно из названий Африки, используемое самими африканцами и становящееся все более популярным среди представителей самого молодого континента, вместо общепринятого топонима "Африка". Термин используется для поддержки общего неоантиколониального дискурса и независимости африканских государств.Модераторами сессии выступили председатель правления ассоциации "Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки" Любовь Демидова и журналист-международник, заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Эдвард Чесноков."Африка — это не только грандиозные экономические перспективы и яркие краски, но иногда и печаль. К счастью, в последнее десятилетие в истории Африки началась новая светлая страница, в чем немалую роль сыграла Россия", — отметил Чесноков, подчеркнув возрастающую значимость российско-африканского сотрудничества.Увеличение взаимного интереса к развитию сотрудничества по самым разным направлениям отметили все участники дискуссии. Так, в африканских странах есть спрос на решения для модернизации инфраструктуры, образовательные и медицинские услуги, а Россия, в свою очередь, готова сделать необходимое комплексное предложение для социально-экономического прогресса континента."Мы наблюдаем значительный рост интереса российского бизнеса к Африке. Например, если в 2020 году мы поддержали всего только 260 экспортеров в Африку, то только за 9 месяцев этого года — более 700. Российские компании все лучше узнают рынок, особенности менталитета и специфику ведения бизнеса в Африке, постепенно осваиваясь и закрепляясь на континенте. Отдельно хочется отметить быстрый рост населения этого прекрасного континента — даже по самым скромным западным оценкам, к 2050 году каждый пятый житель Земли будет африканцем", — отметил руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки РЭЦ Исрафил Али-Заде.В частности, большие возможности для экспорта в Африку открываются передовым российским технологиям, которые позволят укрепить технологический суверенитет государств. Например, российские разработки в области кибербезопасности, которые считаются одними из лучших в мире, уже находят применение в странах Африки.Своим опытом работы на континенте поделились технический директор Департамента международного бизнеса Positive Technologies Андрей Бедрань и Юрий Сапрыгин, соучредитель и коммерческий директор компании "Листон". Компания производит медицинское лабораторное оборудование.Большим спросом в Африке стали пользоваться решения компании Smart Block, которая разработала технологию скоростного возведения домов. О том, как продвигаться и выстраивать межличностные контакты на африканском рынке, рассказала директор по международному развитию Smart Block Татьяна Степанова.Наконец, генеральный директор консалтинговой компании "Сапожников и партнеры" Алексей Сапожников поделился со слушателями особенностями правового регулирования ведения бизнеса в Африке.Спикерами сессии с африканской стороны выступили и.о. управляющего директора группы по работе с клиентами Афрэксимбанка Эрик Мончи Итонг, основатель, главный исполнительный директор, председатель южноафриканской организации Ladies in the Frontline Зодва Могами Слаузи, генеральный директор BTR-Minerva (Российско-Буркинийского клуба сотрудничества) Бурхима Сангаре, Почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Жоселин-Патрик Мандзела, президент Ганско-Российского делового совета Лоуренс Авуку Боатенг, директор по развитию Logic PTY LTD Мариус де Брюин.Посмотреть запись трансляции сессии можно на сайте форума.Организатор Международного экспортного форума "Сделано в России" — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). Генеральные партнеры — ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс

