На Западе предупредили Киев о проблеме из-за продвижения российских войск
The Economist: сталелитейной промышленности Украины грозит уничтожение
© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения из-за приближения российских военных к Красноармейску (украинское название – Покровск), где расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля, пишет The Economist.
Уточняется что уголь, используемый для выплавки железной руды, жизненно важен для сталелитейной промышленности страны.
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"Русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины", — говорится в публикации. Для этого достаточно отключить шахту от энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется на запад, к оставшимся сталелитейным заводам.
В прошлом году Украина опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали. До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины, резюмируется в статье.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В нем расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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