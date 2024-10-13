https://ria.ru/20241013/ukraina-1977849846.html

На Западе предупредили Киев о проблеме из-за продвижения российских войск

На Западе предупредили Киев о проблеме из-за продвижения российских войск - РИА Новости, 13.10.2024

На Западе предупредили Киев о проблеме из-за продвижения российских войск

Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения из-за приближения российских военных к Красноармейску (украинское название – Покровск),... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:31

2024-10-13T18:31

2024-10-13T18:33

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сталелитейная промышленность Украины находится под угрозой уничтожения из-за приближения российских военных к Красноармейску (украинское название – Покровск), где расположена крупная шахта по добыче коксующегося угля, пишет The Economist.Уточняется что уголь, используемый для выплавки железной руды, жизненно важен для сталелитейной промышленности страны."Русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы задушить оставшуюся сталелитейную промышленность Украины", — говорится в публикации. Для этого достаточно отключить шахту от энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляется на запад, к оставшимся сталелитейным заводам.В прошлом году Украина опустилась с 14-го на 24-е место в мире по производству стали. До февраля 2022 года сталь составляла треть экспорта Украины, резюмируется в статье.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В нем расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывающие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, красноармейск, россия