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Трутнев передал высокоточную винтовку бригаде морской пехоты ТОФ - РИА Новости, 13.10.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
14:12 13.10.2024 (обновлено: 18:57 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/trutnev-1977827986.html
Трутнев передал высокоточную винтовку бригаде морской пехоты ТОФ
Трутнев передал высокоточную винтовку бригаде морской пехоты ТОФ - РИА Новости, 13.10.2024
Трутнев передал высокоточную винтовку бригаде морской пехоты ТОФ
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на закрытии второго всероссийского турнира снайперов в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T14:12
2024-10-13T18:57
россия
якутск
юрий трутнев
айсен николаев
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lobaev arms
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на закрытии второго всероссийского турнира снайперов в Якутске передал высокоточную винтовку отечественного производства 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Подведение итогов и закрытие двухдневного Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции прошло в Якутии в воскресенье. Трутнев, бывший главным судьей турнира, на церемонии награждения победителей вручил высокоточную винтовку от отечественного бренда Bespoke Gun. "Этот приз поедет в 155-ую отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Неоднократно встречались с командирами и бойцами этой бригады на линии боевого соприкосновения. Горжусь бойцами и их командирами. Надеюсь, что у них впереди много побед и главное – общая Победа", – сказал он. По информации организаторов, первое место этапа "Ночь" выиграла снайперская пара с позывными "Брат" и "Кос". На этапе "День" фавроритами стали стрелки с позывными "Колпачок" и "Воха". Призом за третье место стала высокоточная винтовка "Аркуда" отечественного производителя, за второе место вручили ключи от нового вездехода "Сокол" завода-производителя "ЯКТ Сокол" – резидента ТОР "Патриотическая". Победители получили внедорожные автомобили-пикапы. Участники из Якутии не смогли занять призовые места. "Результаты Якутии хуже, чем в прошлом году, но это ничего не значит. Собственно говоря, именно конкуренция рождает возможности расти и двигаться дальше", - отметил Трутнев. Турнир 2025 года будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, полпред провёл совещание, на котором дал установки для того, чтобы следующий турнир прошёл на ещё более высоком уровне. По итогам проведения двух этапов прошло вручение специальных призов от Федерации Боевого Снайпинга и производителей вооружения и оборудования: Lobaev Arms, ORSIS, "Russian Solid", "Дедал-НВ" и других. Ранее сообщалось о том, что второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал в Якутии в два раза больше участников, чем первый, среди стрелков - участники СВО. В турнире соревнуются 140 человек. Фаворитами турнира в феврале на этапе "День" стали местный снайпер Сергей Яковлев и корректировщик Василий Яковлев. Победители получили ключи от внедорожного автомобиля пикап.
https://ria.ru/20240925/flot-1974585589.html
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россия, якутск, юрий трутнев, айсен николаев, сергей яковлев, lobaev arms
Россия, Якутск, Юрий Трутнев, Айсен Николаев, Сергей Яковлев, Lobaev Arms, Республика Саха (Якутия)
Трутнев передал высокоточную винтовку бригаде морской пехоты ТОФ

Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты ТОФ

© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота"
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота"
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ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на закрытии второго всероссийского турнира снайперов в Якутске передал высокоточную винтовку отечественного производства 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.
Подведение итогов и закрытие двухдневного Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции прошло в Якутии в воскресенье.
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота"
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства республики Саха (Якутия)
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал высокоточную винтовку 155-ой бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота"
Трутнев, бывший главным судьей турнира, на церемонии награждения победителей вручил высокоточную винтовку от отечественного бренда Bespoke Gun.
"Этот приз поедет в 155-ую отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Неоднократно встречались с командирами и бойцами этой бригады на линии боевого соприкосновения. Горжусь бойцами и их командирами. Надеюсь, что у них впереди много побед и главное – общая Победа", – сказал он.
По информации организаторов, первое место этапа "Ночь" выиграла снайперская пара с позывными "Брат" и "Кос". На этапе "День" фавроритами стали стрелки с позывными "Колпачок" и "Воха". Призом за третье место стала высокоточная винтовка "Аркуда" отечественного производителя, за второе место вручили ключи от нового вездехода "Сокол" завода-производителя "ЯКТ Сокол" – резидента ТОР "Патриотическая". Победители получили внедорожные автомобили-пикапы.
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Участники из Якутии не смогли занять призовые места.
"Результаты Якутии хуже, чем в прошлом году, но это ничего не значит. Собственно говоря, именно конкуренция рождает возможности расти и двигаться дальше", - отметил Трутнев.
Турнир 2025 года будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, полпред провёл совещание, на котором дал установки для того, чтобы следующий турнир прошёл на ещё более высоком уровне.
По итогам проведения двух этапов прошло вручение специальных призов от Федерации Боевого Снайпинга и производителей вооружения и оборудования: Lobaev Arms, ORSIS, "Russian Solid", "Дедал-НВ" и других.
Ранее сообщалось о том, что второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал в Якутии в два раза больше участников, чем первый, среди стрелков - участники СВО. В турнире соревнуются 140 человек.
Фаворитами турнира в феврале на этапе "День" стали местный снайпер Сергей Яковлев и корректировщик Василий Яковлев. Победители получили ключи от внедорожного автомобиля пикап.
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Республика Саха (Якутия)РоссияЯкутскЮрий ТрутневАйсен НиколаевСергей ЯковлевLobaev Arms
 
 
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