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В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка - РИА Новости, 14.10.2024
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22:24 13.10.2024 (обновлено: 00:12 14.10.2024)
https://ria.ru/20241013/talgar-1977861675.html
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка - РИА Новости, 14.10.2024
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка
Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей,... РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-13T22:24
2024-10-14T00:12
в мире
казахстан
алма-атинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 13 окт — РИА Новости. Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, сообщило агентство "Казинформ". &quot;Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям&quot;, — заявили в пресс-службе Нацгвардии.В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли товар и не расплатились. В результате у хозяина заведения и мужчин возникла словесная перепалка. Подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца погибшего, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. Во время драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, принадлежащий семье погибшего. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взял под контроль генеральный прокурор Казахстана.
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в мире, казахстан, алма-атинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка

В Талгар в Казахстане после убийства 16-летнего подростка ввели Нацгвардию

© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов в Казахстане
Сотрудники правоохранительных органов в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники правоохранительных органов в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 окт — РИА Новости. Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, сообщило агентство "Казинформ".
«

"Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", — заявили в пресс-службе Нацгвардии.

В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли товар и не расплатились. В результате у хозяина заведения и мужчин возникла словесная перепалка. Подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца погибшего, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. Во время драки подростку нанесли смертельное ранение.
Ночью 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, принадлежащий семье погибшего. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взял под контроль генеральный прокурор Казахстана.
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В миреКазахстанАлма-Атинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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