В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка
В Талгар в Казахстане после убийства 16-летнего подростка ввели Нацгвардию
© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники правоохранительных органов в Казахстане
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники правоохранительных органов в Казахстане. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 окт — РИА Новости. Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, сообщило агентство "Казинформ".
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"Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", — заявили в пресс-службе Нацгвардии.
В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли товар и не расплатились. В результате у хозяина заведения и мужчин возникла словесная перепалка. Подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца погибшего, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. Во время драки подростку нанесли смертельное ранение.
Ночью 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, принадлежащий семье погибшего. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взял под контроль генеральный прокурор Казахстана.