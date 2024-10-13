https://ria.ru/20241013/talgar-1977861675.html

В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка

В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка - РИА Новости, 14.10.2024

В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства подростка

Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей,... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-13T22:24

2024-10-13T22:24

2024-10-14T00:12

в мире

казахстан

алма-атинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 13 окт — РИА Новости. Национальная гвардия Казахстана развернула патрули на улицах Талгара в Алма-Атинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей, сообщило агентство "Казинформ". "Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка. Просим граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям", — заявили в пресс-службе Нацгвардии.В ночь на 4 октября в Талгаре взрослые мужчины убили 16-летнего подростка из-за банки пива. Покупатели вошли в продуктовый магазин отца подростка, взяли товар и не расплатились. В результате у хозяина заведения и мужчин возникла словесная перепалка. Подросток заступился за своего отца. Выйдя из магазина, мужчины позвали на подмогу приятелей. По словам отца погибшего, всего их было 13 человек, вооруженных ружьями и ножами. Во время драки подростку нанесли смертельное ранение. Ночью 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом, принадлежащий семье погибшего. В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества и обеспечила охрану семье. Кроме того, это дело взял под контроль генеральный прокурор Казахстана.

https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, алма-атинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)