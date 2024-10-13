https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.10.2024

Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС

Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:22

2024-10-13T17:22

2024-10-13T18:40

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александр вулин

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин."Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС. — Прим. ред.) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС", — сказал он.Вулин напомнил, что вступление в это объединение привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. С учетом этого он указал, что такая позиция аналогична и для Сербии. "Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", — отметил Вулин.Москва с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html

https://ria.ru/20241013/briks-1977798732.html

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сербия, в мире, казань, оаэ, александр вулин, брикс, евросоюз