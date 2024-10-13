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Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.10.2024
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17:22 13.10.2024 (обновлено: 18:40 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС - РИА Новости, 13.10.2024
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС
Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:22
2024-10-13T18:40
сербия
в мире
казань
оаэ
александр вулин
брикс
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин."Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС. — Прим. ред.) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС", — сказал он.Вулин напомнил, что вступление в это объединение привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. С учетом этого он указал, что такая позиция аналогична и для Сербии. &quot;Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС&quot;, — отметил Вулин.Москва с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html
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сербия, в мире, казань, оаэ, александр вулин, брикс, евросоюз
Сербия, В мире, Казань, ОАЭ, Александр Вулин, БРИКС, Евросоюз
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС

Вице-премьер Сербии Вулин назвал присоединение к БРИКС реальной альтернативой ЕС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский дворец в Белграде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Белград рассматривает присоединение к БРИКС в качестве реальной альтернативы вступлению в ЕС, заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«
"Сербия обязательно будет представлена (на саммите БРИКС. — Прим. ред.) в Казани. Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС", — сказал он.
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Вулин напомнил, что вступление в это объединение привлекательно для многих стран, приведя в пример ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. С учетом этого он указал, что такая позиция аналогична и для Сербии.
«

"Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС", — отметил Вулин.

Москва с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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