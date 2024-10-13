https://ria.ru/20241013/rossija-1977824327.html

Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт

Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2024

Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт

Россия должна играть в БРИКС более весомую роль - генерировать идеи и стимулировать их воплощение в жизнь, заявил РИА Новости директор Центрального... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:21

2024-10-13T13:21

2024-10-13T13:21

россия

москва

иран

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Россия должна играть в БРИКС более весомую роль - генерировать идеи и стимулировать их воплощение в жизнь, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "По моему глубокому убеждению, Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, и не только из-за председательства Москвы в текущем году", - сказал он. При этом, по его словам, речь не идет о доминировании. "Просто в любой команде должен быть свой так называемый playmaker, который генерирует идеи, стимулирует их воплощение в жизнь", - заметил собеседник агентства. "На нынешнем этапе эту роль могла бы взять Россия. Ведь основным интересантом создания той же новой платежной системы БРИКС является, прежде всего, наша страна. Поскольку из всех членов альянса только ее и Иран отключили от SWIFT, а все остальные по-прежнему ей пользуются", - подчеркнул Бахтизин. На предстоящем саммите в Казани, считает он, "по-хорошему должен быть предложен хотя бы прототип новой альтернативной платежной системы БРИКС, и логично, чтобы инициатива исходила от нашей страны".

https://ria.ru/20241011/briks-1977502487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, иран, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук, swift, в мире