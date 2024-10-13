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Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2024
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13:21 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/rossija-1977824327.html
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2024
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль - генерировать идеи и стимулировать их воплощение в жизнь, заявил РИА Новости директор Центрального... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:21
2024-10-13T13:21
россия
москва
иран
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
брикс
российская академия наук
swift
в мире
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Россия должна играть в БРИКС более весомую роль - генерировать идеи и стимулировать их воплощение в жизнь, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "По моему глубокому убеждению, Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, и не только из-за председательства Москвы в текущем году", - сказал он. При этом, по его словам, речь не идет о доминировании. "Просто в любой команде должен быть свой так называемый playmaker, который генерирует идеи, стимулирует их воплощение в жизнь", - заметил собеседник агентства. "На нынешнем этапе эту роль могла бы взять Россия. Ведь основным интересантом создания той же новой платежной системы БРИКС является, прежде всего, наша страна. Поскольку из всех членов альянса только ее и Иран отключили от SWIFT, а все остальные по-прежнему ей пользуются", - подчеркнул Бахтизин. На предстоящем саммите в Казани, считает он, "по-хорошему должен быть предложен хотя бы прототип новой альтернативной платежной системы БРИКС, и логично, чтобы инициатива исходила от нашей страны".
https://ria.ru/20241011/briks-1977502487.html
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россия, москва, иран, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), брикс, российская академия наук, swift, в мире
Россия, Москва, Иран, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), БРИКС, Российская академия наук, SWIFT, В мире
Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, заявил эксперт

Глава ЦЭМИ Бахтизин: Россия должна генерировать идеи в команде БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Россия должна играть в БРИКС более весомую роль - генерировать идеи и стимулировать их воплощение в жизнь, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"По моему глубокому убеждению, Россия должна играть в БРИКС более весомую роль, и не только из-за председательства Москвы в текущем году", - сказал он.
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При этом, по его словам, речь не идет о доминировании.
"Просто в любой команде должен быть свой так называемый playmaker, который генерирует идеи, стимулирует их воплощение в жизнь", - заметил собеседник агентства.
"На нынешнем этапе эту роль могла бы взять Россия. Ведь основным интересантом создания той же новой платежной системы БРИКС является, прежде всего, наша страна. Поскольку из всех членов альянса только ее и Иран отключили от SWIFT, а все остальные по-прежнему ей пользуются", - подчеркнул Бахтизин.
На предстоящем саммите в Казани, считает он, "по-хорошему должен быть предложен хотя бы прототип новой альтернативной платежной системы БРИКС, и логично, чтобы инициатива исходила от нашей страны".
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