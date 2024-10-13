Российские войска водрузили триколор над окраинами села Левадное
Рогов: российские войска прорвали оборону ВСУ на запорожской линии фронта
Флаги России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Российские войска прорвали оборону ВСУ на времевском направлении запорожской линии фронта и водрузили флаг России над северными окраинами села Левадное, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска, застав противника врасплох, штурмом с юга прорвали оборону ВСУ, продвинулись вперед на три километра... на времевском направлении запорожского фронта", - сказал Рогов.
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Он уточнил, что российские войска водрузили флаг РФ над северными окраинами села Левадное, которое находится в северо-восточной части Запорожской области, недалеко от границы региона с ДНР. Как пояснил Рогов, ВСУ захватили это село в ходе попытки контрнаступления в июне прошлого года, пользуясь значительным численным перевесом. По его словам, минувшей ночью враг вновь предпринял попытки отбить утраченные позиции, "но был уничтожен на подступах".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщал 19 декабря 2023 года бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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