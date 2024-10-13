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В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы - РИА Новости, 13.10.2024
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09:17 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977804767.html
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы - РИА Новости, 13.10.2024
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы
Евросоюз предает собственные демократические идеалы, пытаясь усилить своё влияние в Молдавии накануне выборов, заявил РИА Новости депутат парламента республики... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:17
2024-10-13T09:17
в мире
молдавия
россия
брюссель
майя санду
урсула фон дер ляйен
ион кику
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Евросоюз предает собственные демократические идеалы, пытаясь усилить своё влияние в Молдавии накануне выборов, заявил РИА Новости депутат парламента республики от оппозиционного политблока "Победа" Денис Уланов. До президентских выборов и референдума о вступлении страны в ЕС осталась неделя - они состоятся 20 октября. В выборах участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. "С горькой иронией наблюдаю за тем, как Евросоюз предаёт собственные идеалы. Демократию в Брюсселе теперь понимается иначе - власть большинства превратилась в власть тех, у кого больше силы, и они не стесняются её использовать, чтобы получить ещё больше власти. В данном случае - над Молдавией", - отметил Уланов. Депутат подчеркнул, что вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии стало очевидным после визита европейских чиновников. В этот период в стране начали лишать лицензий оппозиционные телеканалы, удалять страницы политиков и гражданских активистов из соцсетей, а также блокировать в Telegram информационные каналы оппозиции, рассказал он. "Брюссель вынудил Telegram заблокировать каналы оппозиции, а параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 1,8 миллиарда евро инвестиций, если Молдавия сохранит курс на вступление в ЕС", - заявил Уланов. Парламентарий считает это вмешательством в предвыборную кампанию с целью сохранения у власти "марионеточного режима" президента Санду. "ЕС стремится закрепить за собой контроль над Молдавией, чтобы извлекать выгоду и, возможно, втянуть страну в военные конфликты под предлогом защиты демократии", - добавил он. Политик напомнил о важности нейтралитета для страны и предложил вернуться к сотрудничеству с Россией, которое, по его словам, обеспечивало более выгодные условия, особенно по энергоресурсам. "Двадцатого октября я проголосую за благополучие Молдавии без диктата ЕС и НАТО", - заключил Уланов. Ранее Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Санду пообещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии продолжения евроинтеграционного курса. Позже вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова уточнила, что из этой суммы лишь 705 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. Евросоюз значительно активизировал свою деятельность в Молдавии накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, запланированных на 20 октября. Европарламент недавно принял резолюцию с призывом ввести санкции против молдавской оппозиции и ускорить процесс евроинтеграции страны. Одновременно Брюссель продолжает вводить санкции против оппозиционных сил в Молдавии и сторонников сближения с Россией, обвиняя РФ в попытках повлиять на избирательный процесс.
https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html
https://ria.ru/20240803/vlah-1963908365.html
https://ria.ru/20240803/sandu--1963909687.html
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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, урсула фон дер ляйен, ион кику, евросоюз, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Урсула фон дер Ляйен, Ион Кику, Евросоюз, Наша партия
В Молдавии заявили, что Евросоюз предает демократические идеалы

Депутат Уланов: ЕС, пытаясь влиять на выборы в Молдавии, предает свои идеалы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 окт – РИА Новости. Евросоюз предает собственные демократические идеалы, пытаясь усилить своё влияние в Молдавии накануне выборов, заявил РИА Новости депутат парламента республики от оппозиционного политблока "Победа" Денис Уланов.
До президентских выборов и референдума о вступлении страны в ЕС осталась неделя - они состоятся 20 октября. В выборах участвуют 11 кандидатов, среди которых действующий президент Майя Санду, бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
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"С горькой иронией наблюдаю за тем, как Евросоюз предаёт собственные идеалы. Демократию в Брюсселе теперь понимается иначе - власть большинства превратилась в власть тех, у кого больше силы, и они не стесняются её использовать, чтобы получить ещё больше власти. В данном случае - над Молдавией", - отметил Уланов.
Депутат подчеркнул, что вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии стало очевидным после визита европейских чиновников. В этот период в стране начали лишать лицензий оппозиционные телеканалы, удалять страницы политиков и гражданских активистов из соцсетей, а также блокировать в Telegram информационные каналы оппозиции, рассказал он.
"Брюссель вынудил Telegram заблокировать каналы оппозиции, а параллельно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала 1,8 миллиарда евро инвестиций, если Молдавия сохранит курс на вступление в ЕС", - заявил Уланов.
Парламентарий считает это вмешательством в предвыборную кампанию с целью сохранения у власти "марионеточного режима" президента Санду. "ЕС стремится закрепить за собой контроль над Молдавией, чтобы извлекать выгоду и, возможно, втянуть страну в военные конфликты под предлогом защиты демократии", - добавил он.
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3 августа, 21:18
Политик напомнил о важности нейтралитета для страны и предложил вернуться к сотрудничеству с Россией, которое, по его словам, обеспечивало более выгодные условия, особенно по энергоресурсам.
"Двадцатого октября я проголосую за благополучие Молдавии без диктата ЕС и НАТО", - заключил Уланов.
Ранее Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Санду пообещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при условии продолжения евроинтеграционного курса. Позже вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова уточнила, что из этой суммы лишь 705 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты.
Евросоюз значительно активизировал свою деятельность в Молдавии накануне президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС, запланированных на 20 октября. Европарламент недавно принял резолюцию с призывом ввести санкции против молдавской оппозиции и ускорить процесс евроинтеграции страны. Одновременно Брюссель продолжает вводить санкции против оппозиционных сил в Молдавии и сторонников сближения с Россией, обвиняя РФ в попытках повлиять на избирательный процесс.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Санду хочет переизбраться за счет фальсификации, заявила экс-глава Гагаузии
3 августа, 21:40
 
В миреМолдавияРоссияБрюссельМайя СандуУрсула фон дер ЛяйенИон КикуЕвросоюзНаша партия
 
 
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