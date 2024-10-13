https://ria.ru/20241013/milliardery-1977834035.html

Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами

Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами - РИА Новости, 13.10.2024

Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:10

2024-10-13T15:10

2024-10-13T15:10

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал Forbes. "Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на текущий момент", - сообщает издание. По данным журнала, в числе сторонников Харрис - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель соцсети LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь соцсети Facebook* Дастин Московиц, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт, кинорежиссер Стивен Спилберг, председатель компании Netflix Рид Хастингс и спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Как пишет издание, Трамп пользуется широкой поддержкой у американских промышленных магнатов, включая главного исполнительного директора нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данна, сооснователя и экс-председателя американской розничной сети Home Depot и американского предпринимателя Харольда Хамма. Forbes также отмечает, что некоторые миллиардеры пока что не поддержали ни одного из кандидатов, в их числе основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и соучредитель Google Сергей Брин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html

https://ria.ru/20241012/kharris-1977775101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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