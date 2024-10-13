Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами
Forbes: Харрис поддерживают 76 миллиардеров, Трампа — 49
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал Forbes.
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"Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на текущий момент", - сообщает издание.
По данным журнала, в числе сторонников Харрис - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель соцсети LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь соцсети Facebook* Дастин Московиц, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт, кинорежиссер Стивен Спилберг, председатель компании Netflix Рид Хастингс и спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.
Как пишет издание, Трамп пользуется широкой поддержкой у американских промышленных магнатов, включая главного исполнительного директора нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данна, сооснователя и экс-председателя американской розничной сети Home Depot и американского предпринимателя Харольда Хамма.
Forbes также отмечает, что некоторые миллиардеры пока что не поддержали ни одного из кандидатов, в их числе основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и соучредитель Google Сергей Брин.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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