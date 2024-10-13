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Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами - РИА Новости, 13.10.2024
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15:10 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/milliardery-1977834035.html
Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами
Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами - РИА Новости, 13.10.2024
Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами
Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:10
2024-10-13T15:10
в мире
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сша
россия
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал Forbes. "Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на текущий момент", - сообщает издание. По данным журнала, в числе сторонников Харрис - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель соцсети LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь соцсети Facebook* Дастин Московиц, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт, кинорежиссер Стивен Спилберг, председатель компании Netflix Рид Хастингс и спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Как пишет издание, Трамп пользуется широкой поддержкой у американских промышленных магнатов, включая главного исполнительного директора нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данна, сооснователя и экс-председателя американской розничной сети Home Depot и американского предпринимателя Харольда Хамма. Forbes также отмечает, что некоторые миллиардеры пока что не поддержали ни одного из кандидатов, в их числе основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и соучредитель Google Сергей Брин. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html
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РИА Новости
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96
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в мире, технологии, сша, россия, нью-йорк (город), камала харрис, дональд трамп, майкл блумберг, google, facebook, forbes, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Россия, Нью-Йорк (город), Камала Харрис, Дональд Трамп, Майкл Блумберг, Google, Facebook, Forbes, Выборы президента США — 2024
Forbes опубликовал данные о поддержке Харрис и Трампа миллионерами

Forbes: Харрис поддерживают 76 миллиардеров, Трампа — 49

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис поддерживают 76 миллиардеров, а ее соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49, сообщает журнал Forbes.
«
"Наш анализ показывает, что 76 миллиардеров поддерживают Харрис и 49 поддерживают Трампа на текущий момент", - сообщает издание.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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По данным журнала, в числе сторонников Харрис - бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, основатель соцсети LinkedIn Рид Хоффман, сооснователь соцсети Facebook* Дастин Московиц, экс-гендиректор Google Эрик Шмидт, кинорежиссер Стивен Спилберг, председатель компании Netflix Рид Хастингс и спецпредставитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер.
Как пишет издание, Трамп пользуется широкой поддержкой у американских промышленных магнатов, включая главного исполнительного директора нефтегазовой компании CrownQuest Operating Тимоти Данна, сооснователя и экс-председателя американской розничной сети Home Depot и американского предпринимателя Харольда Хамма.
Forbes также отмечает, что некоторые миллиардеры пока что не поддержали ни одного из кандидатов, в их числе основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, основатель Meta* Марк Цукерберг, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и соучредитель Google Сергей Брин.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреТехнологииСШАРоссияНью-Йорк (город)Камала ХаррисДональд ТрампМайкл БлумбергGoogleFacebookForbesВыборы президента США — 2024
 
 
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