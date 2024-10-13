https://ria.ru/20241013/medvedev-1977820287.html

Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу

Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу - РИА Новости, 13.10.2024

Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:28

2024-10-13T12:28

2024-10-13T20:46

в мире

россия

санкт-петербург

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу. "Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" — написал он.Как сообщили в пятницу польские СМИ, Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны.Он также добавил, что Варшава закупила 800 ракет с дальностью до 900 километров для использования в случае войны с Москвой.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Кроме того, НАТО развернула беспрецедентную активность у западных границ страны под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html

https://ria.ru/20240526/udar-1948427982.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, санкт-петербург, польша, дмитрий медведев