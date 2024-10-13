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Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу - РИА Новости, 13.10.2024
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12:28 13.10.2024 (обновлено: 20:46 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/medvedev-1977820287.html
Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу
Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу - РИА Новости, 13.10.2024
Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:28
2024-10-13T20:46
в мире
россия
санкт-петербург
польша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу. &quot;Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?&quot; — написал он.Как сообщили в пятницу польские СМИ, Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны.Он также добавил, что Варшава закупила 800 ракет с дальностью до 900 километров для использования в случае войны с Москвой.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Кроме того, НАТО развернула беспрецедентную активность у западных границ страны под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20230601/polsha-1875575958.html
https://ria.ru/20240526/udar-1948427982.html
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в мире, россия, санкт-петербург, польша, дмитрий медведев
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Польша, Дмитрий Медведев
Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу

Медведев напомнил о разделах Польши в ответ на угрозы ударить по Петербургу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу.
«

"Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" — написал он.

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Как сообщили в пятницу польские СМИ, Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны.
Он также добавил, что Варшава закупила 800 ракет с дальностью до 900 километров для использования в случае войны с Москвой.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Кроме того, НАТО развернула беспрецедентную активность у западных границ страны под предлогом "сдерживания российской агрессии".
В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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