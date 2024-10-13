Медведев ответил на польские угрозы ударов по Петербургу
Медведев напомнил о разделах Польши в ответ на угрозы ударить по Петербургу
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале призвал "не будить зверя" в ответ на заявления бывшего главы Генерального штаба польской армии Раймунда Анджейчака о возможных ударах по Санкт-Петербургу.
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"Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?" — написал он.
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Как сообщили в пятницу польские СМИ, Анджейчак заявил, что Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и ударит по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров, если Россия нападет на Прибалтийские страны.
Он также добавил, что Варшава закупила 800 ракет с дальностью до 900 километров для использования в случае войны с Москвой.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Кроме того, НАТО развернула беспрецедентную активность у западных границ страны под предлогом "сдерживания российской агрессии".
В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.