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Когда страны СНГ вместе, они сильнее во много раз, заявила Матвиенко
Когда страны СНГ вместе, они сильнее во много раз, заявила Матвиенко - РИА Новости, 13.10.2024
Когда страны СНГ вместе, они сильнее во много раз, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о важности поддержания дружественного пространства на территории бывшего СССР, иначе проявится влияние РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T22:18
2024-10-13T22:18
2024-10-13T22:18
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МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о важности поддержания дружественного пространства на территории бывшего СССР, иначе проявится влияние третьих стран, не заинтересованных в неделимой безопасности. "Если не будет дружественного пространства на территории бывшего Советского Союза, то появится недружественное влияние, появятся другие государства, которые не заинтересованы в единой неделимой безопасности, не заинтересованы в процветании других государств. Мы видим, как они ведут себя: недобросовестная конкуренция, ограничения, санкции", - сказала Матвиенко белорусскому телеканалу "Беларусь 1". По ее словам, когда страны СНГ вместе, они сильнее во много раз. "Здесь нет "старшего брата", нет никакого понукания. Здесь все государства равны, нет диктата - того, что мы видим сейчас в большинстве международных организаций. Там права - это право сильного гегемона в лице США, коллективного Запада, НАТО. Там другие мнения не могут существовать", - подчеркнула Матвиенко.
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Когда страны СНГ вместе, они сильнее во много раз, заявила Матвиенко
Матвиенко заявила о важности поддержания дружественного пространства в СНГ