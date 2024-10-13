https://ria.ru/20241013/film-1977859342.html
В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей
В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей - РИА Новости, 13.10.2024
В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей
Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:32
2024-10-13T21:32
2024-10-13T21:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по здравоохранению региона. Ранее власти Ленобласти сообщали, что медицинская помощь после обрушения декораций на съемках фильма была оказана 23 людям, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. "Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось", - отметил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, слова которого приводятся в сообщении. Он уточнил, что на помощь пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. "Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы – ушибы, ссадины", - добавил Жарков. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой.
https://ria.ru/20241003/polsha-1976163553.html
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происшествия, ленинградская область, лужский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Лужский район, Россия
В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей
В Ленинградской области девять несовершеннолетних пострадали на съемках фильма
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по здравоохранению региона.
Ранее власти Ленобласти сообщали, что медицинская помощь после обрушения декораций на съемках фильма была оказана 23 людям, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести.
"Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось", - отметил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что на помощь пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы.
"Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы – ушибы, ссадины", - добавил Жарков.
Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе
Ленинградской области. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой.