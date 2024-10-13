https://ria.ru/20241013/film-1977859342.html

В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей

В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей - РИА Новости, 13.10.2024

В Ленинградской области при ЧП на съемках фильма пострадали девять детей

Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:32

2024-10-13T21:32

2024-10-13T21:32

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лужский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Девять несовершеннолетних пострадали при обрушении декораций на съемках фильма в Ленинградской области, госпитализация им не потребовалась, сообщил комитет по здравоохранению региона. Ранее власти Ленобласти сообщали, что медицинская помощь после обрушения декораций на съемках фильма была оказана 23 людям, госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести. "Самостоятельно в приемное отделение на данный момент обратились 19 человек, девять из которых несовершеннолетние. Всем им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализации в стационар, к счастью, не потребовалось", - отметил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков, слова которого приводятся в сообщении. Он уточнил, что на помощь пострадавшим сразу же выехали две бригады скорой помощи Лужской больницы. "Первая бригада доставила одну пациентку в приемное отделение, ее госпитализировали. Вторая бригада осталась оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте. Один из сотрудников этой бригады на представленной военной машине сопроводил в приемное отделение еще троих молодых людей. Чуть позже коммерческая скорая доставила в приемное отделение еще одного пострадавшего молодого человека. После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы – ушибы, ссадины", - добавил Жарков. Ранее источник в экстренных службах сообщал РИА Новости, что инцидент произошел в Лужском районе Ленинградской области. На съемках фильма не выдержал и обрушился пол деревянной платформы под массовкой.

https://ria.ru/20241003/polsha-1976163553.html

https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977856100.html

ленинградская область

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происшествия, ленинградская область, лужский район, россия