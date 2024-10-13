https://ria.ru/20241013/es-1977801026.html

ЕС вмешивается в выборы в Молдавии, считает политолог

ЕС вмешивается в выборы в Молдавии, считает политолог - РИА Новости, 13.10.2024

ЕС вмешивается в выборы в Молдавии, считает политолог

ЕС открыто вмешивается в предстоящие в Молдавии президентские выборы и референдум о евроинтеграции, желая победы действующего главы молдавского государства Майи РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:09

2024-10-13T08:09

2024-10-13T08:10

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КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. ЕС открыто вмешивается в предстоящие в Молдавии президентские выборы и референдум о евроинтеграции, желая победы действующего главы молдавского государства Майи Санду и получения ею второго мандата, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. До президентских выборов и референдума о вступлении страны в ЕС осталась неделя. Они состоятся 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. "Европа вмешивается в выборы, и это прямое вмешательство. Европейцы даже этого не скрывают. То есть сейчас с этим еврореферендумом, с выборами Майи Санду, европейцы пошли ва-банк, им надо победить любой ценой, в том числе, если на это уйдут и миллиарды долларов", - сказал Кориненко. Политолог отметил, что европейцы не инвестируют республику просто так, очень малая доля из выделяемых ЕС средств - это траншевые и грантовые деньги, большая часть – это кредиты. "Они вгоняют в кабалу и нас, и будущие поколения, которым придется это отдавать. А чем мы будем рассчитываться? Какой-то своей безопасностью, каким-то своим суверенитетом? Возможно, нашими молдавскими плодородными землями? Это уже большой вопрос, что от нас потребуют. Сейчас требуют исключительно лояльности. И Майя Санду, в принципе, эту лояльность им обеспечивает", - подчеркнул Кориненко. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Майей Санду обещала Кишиневу 1,8 миллиарда евро инвестиций при сохранении евроинтеграционного пути. Позже вице-премьер по евроинтеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что из этой обещанной республике в виде помощи от ЕС суммы лишь 705 миллионов евро являются грантами, остальная часть - это кредиты. Примечательно, что Евросоюз значительно активизировал свою деятельность по Молдавии накануне президентских выборов и референдума по присоединению этой страны к ЕС, которые пройдут 20 октября. Девятого октября Европарламент принял резолюцию с призывом вводить санкции против молдавской оппозиции, а также ускорить процесс евроинтеграции этой страны, находящейся в статусе кандидата в ЕС. Параллельно Брюссель продолжает вводить санкции против молдавской оппозиции и сторонников развития отношений с Россией, а также выдвигать безосновательные обвинения в адрес РФ о якобы вмешательстве в дела Молдавии и попытках повлиять на избирательный процесс.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977800136.html

https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html

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Варвара Скокшина

молдавия, россия, гагаузия, майя санду, ион кику, ирина влах, евросоюз, наша партия, еврокомиссия, в мире