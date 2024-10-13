СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции
Sözçü: Эрдоган может сменить глав министерств внутренних дел и юстиции
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции, пишет турецкая оппозиционная газета Sözçü.
Возможность перестановок в кабинете министров анонсировал сам турецкий лидер в беседе с журналистами в самолете по возвращении из балканского турне. При этом он не уточнял, о каких сферах и министрах идет речь.
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"Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ, министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыхан также находятся в поле зрения. Министр юстиции Йылмаз Тунч и министр внутренних дел Али Ерликая оказались в центре критики после череды новостей о зверствах, насилии и сексуальных посягательствах. Хотя утверждается, что между этими двумя министерствами существует напряженность, возникает вопрос, будут ли эти два имени изменены в кабинете министров", - пишет издание.
Правительство Турции пока официально не комментировало эти публикации. Однако проправительственные издания ранее анонсировали изменения в правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) и кабмине.
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