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СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции - РИА Новости, 13.10.2024
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11:49 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/erdogan-1977817588.html
СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции
СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:49
2024-10-13T11:49
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции, пишет турецкая оппозиционная газета Sözçü. Возможность перестановок в кабинете министров анонсировал сам турецкий лидер в беседе с журналистами в самолете по возвращении из балканского турне. При этом он не уточнял, о каких сферах и министрах идет речь. "Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ, министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыхан также находятся в поле зрения. Министр юстиции Йылмаз Тунч и министр внутренних дел Али Ерликая оказались в центре критики после череды новостей о зверствах, насилии и сексуальных посягательствах. Хотя утверждается, что между этими двумя министерствами существует напряженность, возникает вопрос, будут ли эти два имени изменены в кабинете министров", - пишет издание. Правительство Турции пока официально не комментировало эти публикации. Однако проправительственные издания ранее анонсировали изменения в правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) и кабмине.
https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977705509.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции

Sözçü: Эрдоган может сменить глав министерств внутренних дел и юстиции

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции, пишет турецкая оппозиционная газета Sözçü.
Возможность перестановок в кабинете министров анонсировал сам турецкий лидер в беседе с журналистами в самолете по возвращении из балканского турне. При этом он не уточнял, о каких сферах и министрах идет речь.
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"Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ, министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыхан также находятся в поле зрения. Министр юстиции Йылмаз Тунч и министр внутренних дел Али Ерликая оказались в центре критики после череды новостей о зверствах, насилии и сексуальных посягательствах. Хотя утверждается, что между этими двумя министерствами существует напряженность, возникает вопрос, будут ли эти два имени изменены в кабинете министров", - пишет издание.
Правительство Турции пока официально не комментировало эти публикации. Однако проправительственные издания ранее анонсировали изменения в правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) и кабмине.
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