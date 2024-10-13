https://ria.ru/20241013/erdogan-1977817588.html

СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции

СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ сообщили о возможных перестановках в правительстве Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции,... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:49

2024-10-13T11:49

2024-10-13T11:49

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может осуществить ряд перестановок в кабинете министров, в том числе сменить глав министерств внутренних дел и юстиции, пишет турецкая оппозиционная газета Sözçü. Возможность перестановок в кабинете министров анонсировал сам турецкий лидер в беседе с журналистами в самолете по возвращении из балканского турне. При этом он не уточнял, о каких сферах и министрах идет речь. "Министр по делам семьи и социальных служб Махинур Оздемир Гёкташ, министр по делам молодежи и спорта Осман Ашкын Бак и министр труда и социального обеспечения Ведат Ишыхан также находятся в поле зрения. Министр юстиции Йылмаз Тунч и министр внутренних дел Али Ерликая оказались в центре критики после череды новостей о зверствах, насилии и сексуальных посягательствах. Хотя утверждается, что между этими двумя министерствами существует напряженность, возникает вопрос, будут ли эти два имени изменены в кабинете министров", - пишет издание. Правительство Турции пока официально не комментировало эти публикации. Однако проправительственные издания ранее анонсировали изменения в правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) и кабмине.

https://ria.ru/20241012/turtsiya-1977705509.html

https://ria.ru/20241010/erdogan-1977469904.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган