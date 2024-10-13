Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67
Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67
Ночной Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля достигло 67, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.
Уточняется, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.
По данным СМИ, около 19:00 (время совпадает с мск) два дрона прилетели на территорию Израиля. Один из них удалось перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы, аппарат не причинил никакого ущерба. Тем не менее другой беспилотник продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.
Отмечается, что перед проникновением дронов воздушная тревога не звучала. Пострадавших эвакуировали в больницы, в том числе на вертолетах.
Ливанское движение "Хезболла", в свою очередь, заявило, что атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы.
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Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".