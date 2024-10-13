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Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67 - РИА Новости, 13.10.2024
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21:44 13.10.2024 (обновлено: 22:10 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/bespilotnik-1977859899.html
Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67
Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67 - РИА Новости, 13.10.2024
Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67
Количество пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля достигло 67, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:44
2024-10-13T22:10
в мире
израиль
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
хасан насрулла
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля достигло 67, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.Уточняется, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.По данным СМИ, около 19:00 (время совпадает с мск) два дрона прилетели на территорию Израиля. Один из них удалось перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы, аппарат не причинил никакого ущерба. Тем не менее другой беспилотник продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.Отмечается, что перед проникновением дронов воздушная тревога не звучала. Пострадавших эвакуировали в больницы, в том числе на вертолетах. Ливанское движение "Хезболла", в свою очередь, заявило, что атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241013/livan-1977846856.html
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в мире, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, хасан насрулла, хамас, оон
В мире, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Хасан Насрулла, ХАМАС, ООН
Число пострадавших при взрыве БПЛА в Израиле возросло до 67

Число пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля возросло до 67

© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГНочной Иерусалим
Ночной Иерусалим - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : предоставлено представительством Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ
Ночной Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве беспилотника на севере Израиля достигло 67, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.
Уточняется, что девять человек находятся в тяжелом состоянии.
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На территорию Ливана вторглись три подразделения ЦАХАЛ, заявили миротворцы
Вчера, 17:37
По данным СМИ, около 19:00 (время совпадает с мск) два дрона прилетели на территорию Израиля. Один из них удалось перехватить в районе Крайот к северу от Хайфы, аппарат не причинил никакого ущерба. Тем не менее другой беспилотник продолжил движение на юг и взорвался в районе города Биньямина.
Отмечается, что перед проникновением дронов воздушная тревога не звучала. Пострадавших эвакуировали в больницы, в том числе на вертолетах.
Ливанское движение "Хезболла", в свою очередь, заявило, что атаковало штурмовыми беспилотниками лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
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"Хезболла" предупредила об ударах по домам и базам на севере Израиля
12 октября, 00:42
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.
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Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
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