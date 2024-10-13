https://ria.ru/20241013/ataka-1977859184.html

"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы

"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы - РИА Новости, 13.10.2024

"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы

Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:30

2024-10-13T21:30

2024-10-13T21:40

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БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы."В поддержку упорного сопротивления в секторе Газа и в защиту Ливана, а также в ответ на нападения на районы Ан-Нувайри и Аль-Баста в столице Бейруте и остальные регионы Ливана, в ответ на массовые убийства, совершенные сионистским врагом, в память о (убитом лидере "Хезболлах" Хасане - ред.) Насрулле, вечером в воскресенье, 13 октября, "Исламское сопротивление" провело операцию по запуску группы штурмовых беспилотников по тренировочному лагерю бригады "Голани" в Биньямине на юге Хайфы", - говорится в заявлении."Хезболлах" заверило, что остается на месте и будет готово к защите своей страны и "гордого угнетенного народа".

https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), бейрут, ливан