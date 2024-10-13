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"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы - РИА Новости, 13.10.2024
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21:30 13.10.2024 (обновлено: 21:40 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/ataka-1977859184.html
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы - РИА Новости, 13.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:30
2024-10-13T21:40
в мире
хайфа
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
армия обороны израиля (цахал)
бейрут
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БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы."В поддержку упорного сопротивления в секторе Газа и в защиту Ливана, а также в ответ на нападения на районы Ан-Нувайри и Аль-Баста в столице Бейруте и остальные регионы Ливана, в ответ на массовые убийства, совершенные сионистским врагом, в память о (убитом лидере "Хезболлах" Хасане - ред.) Насрулле, вечером в воскресенье, 13 октября, "Исламское сопротивление" провело операцию по запуску группы штурмовых беспилотников по тренировочному лагерю бригады "Голани" в Биньямине на юге Хайфы", - говорится в заявлении."Хезболлах" заверило, что остается на месте и будет готово к защите своей страны и "гордого угнетенного народа".
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
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в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), бейрут, ливан
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Бейрут, Ливан
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы

"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми беспилотниками лагеря ЦАХАЛ на юге Хайфы

© AP Photo / Ariel SchalitМесто падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Место падения ракет в северном пригороде израильской Хайфы Кирьят-Бялике. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы.
«
"В поддержку упорного сопротивления в секторе Газа и в защиту Ливана, а также в ответ на нападения на районы Ан-Нувайри и Аль-Баста в столице Бейруте и остальные регионы Ливана, в ответ на массовые убийства, совершенные сионистским врагом, в память о (убитом лидере "Хезболлах" Хасане - ред.) Насрулле, вечером в воскресенье, 13 октября, "Исламское сопротивление" провело операцию по запуску группы штурмовых беспилотников по тренировочному лагерю бригады "Голани" в Биньямине на юге Хайфы", - говорится в заявлении.
"Хезболлах" заверило, что остается на месте и будет готово к защите своей страны и "гордого угнетенного народа".
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