https://ria.ru/20241013/ataka-1977859184.html
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы - РИА Новости, 13.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы
Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:30
2024-10-13T21:30
2024-10-13T21:40
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БЕЙРУТ, 13 окт - РИА Новости. Ливанское шиитское военно-политическое движение "Хезболлах" заявило, что атаковало тренировочный лагерь бригады "Голани" израильской армии на юге Хайфы."В поддержку упорного сопротивления в секторе Газа и в защиту Ливана, а также в ответ на нападения на районы Ан-Нувайри и Аль-Баста в столице Бейруте и остальные регионы Ливана, в ответ на массовые убийства, совершенные сионистским врагом, в память о (убитом лидере "Хезболлах" Хасане - ред.) Насрулле, вечером в воскресенье, 13 октября, "Исламское сопротивление" провело операцию по запуску группы штурмовых беспилотников по тренировочному лагерю бригады "Голани" в Биньямине на юге Хайфы", - говорится в заявлении."Хезболлах" заверило, что остается на месте и будет готово к защите своей страны и "гордого угнетенного народа".
https://ria.ru/20241013/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, армия обороны израиля (цахал), бейрут, ливан
В мире, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Бейрут, Ливан
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми дронами бригады ЦАХАЛ на юге Хайфы
"Хезболла" заявила об атаке штурмовыми беспилотниками лагеря ЦАХАЛ на юге Хайфы