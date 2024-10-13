https://ria.ru/20241013/andreeva-1977858403.html
Телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время эфира
Телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время эфира - РИА Новости, 13.10.2024
Телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время эфира
Телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой удалось сохранить самообладание, когда во время эфира сломался стул, на котором она сидела. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:17
2024-10-13T21:17
2024-10-13T21:19
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой удалось сохранить самообладание, когда во время эфира сломался стул, на котором она сидела.Инцидент произошел 12 октября во время вечернего эфира программы "Время", когда Андреева рассказывала зрителям о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Прямо на середине фразы телеведущая начала падать, но удержала равновесие и без запинки продолжила читать текст.Инцидент с падением произошел ранее с другой ведущей Первого канала — Екатериной Стриженовой: в 2021 году она оступилась и сломала руку во время съемок программы "Время покажет".
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москва, екатерина андреева, екатерина стриженова, происшествия
Москва, Екатерина Андреева, Екатерина Стриженова, Происшествия
Телеведущая Екатерина Андреева чуть не упала во время эфира
У телеведущей Первого канала Андреевой сломался стул во время эфира