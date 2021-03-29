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Ведущую Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале
Ведущую Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале
Ведущая программы "Время покажет" на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщил РИА Новости ее соведущий Руслан... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:19
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екатерина стриженова
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ведущая программы "Время покажет" на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщил РИА Новости ее соведущий Руслан Осташко.Он уточнил, что Стриженову отвезли в больницу на скорой.По словам Осташко, дальнейшего графика съемок пока нет."Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный", — заключил собеседник агентства.
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екатерина стриженова, общество

Ведущую Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале

18:19 29.03.2021 (обновлено: 19:39 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ведущая программы "Время покажет" на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщил РИА Новости ее соведущий Руслан Осташко.
Он уточнил, что Стриженову отвезли в больницу на скорой.
По словам Осташко, дальнейшего графика съемок пока нет.
"Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный", — заключил собеседник агентства.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 21:27Шоубиз
Леру Кудрявцеву увезли со съемок в больницу
 
Екатерина СтриженоваОбщество
 
 
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