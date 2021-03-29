https://ria.ru/20210329/strizhenova-1603348180.html

Ведущую Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале

Ведущую Стриженову госпитализировали со съемок на Первом канале

Ведущая программы "Время покажет" на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщил РИА Новости ее соведущий Руслан... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:19

2021-03-29T18:19

2021-03-29T19:39

екатерина стриженова

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ведущая программы "Время покажет" на Первом канале Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и упала на руку, сообщил РИА Новости ее соведущий Руслан Осташко.Он уточнил, что Стриженову отвезли в больницу на скорой.По словам Осташко, дальнейшего графика съемок пока нет."Программа будет дальше у нас. Там ведущих достаточно. Я думаю, распределим эфир. Кате все выздоровления желают скорейшего. Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210322/kudryavtseva-1602399162.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина стриженова, общество