https://ria.ru/20241013/akter-1977815804.html

Потерявший сознание актер Чабан рассказал о самочувствии

Потерявший сознание актер Чабан рассказал о самочувствии - РИА Новости, 13.10.2024

Потерявший сознание актер Чабан рассказал о самочувствии

Актер Григорий Чабан, который потерял сознание на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, рассказал, что с ним уже все нормально. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:17

2024-10-13T11:17

2024-10-13T11:17

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Актер Григорий Чабан, который потерял сознание на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, рассказал, что с ним уже все нормально. Ранее РИА Новости в театре сообщили, что актеру стало плохо во время спектакля в субботу, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую помощь и актера увезли в больницу, где ему предстояло обследование. Спектакль "Три сестры" в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря. "Я, честно говоря, не ожидал такого сильного резонанса по поводу происшедшего, но хочу всех сочувствующих и переживающих успокоить – все нормально. Мне сделали КТ - сосуды в порядке, анализ крови - все в порядке… Мы так подумали, поговорили – скорее всего, это просто психосоматика, связанная просто с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта и, видимо, я просто перенервничал", - сказал Чабан на видео, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте". Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета. Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю.М. Красовского) и был принят в труппу театра Ленсовета. Снимался в фильмах: "Актер", "Хармс", "Бывшие", "Клим", "Спутники", "Контрибуция" и других. C 2020 года - актер БДТ имени Товстоногова.

https://ria.ru/20241012/livanov-1977739276.html

https://ria.ru/20240825/bandurin-1968386970.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, происшествия