https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа - РИА Новости, 12.10.2024

"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа

Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T03:46

2024-10-12T03:46

2024-10-12T03:46

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения", — предупредил он.Депутат также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее."Отсюда первый пункт “плана победы” — вступление Украины в НАТО. А второй — разрешения на удары “дальнобоем”. Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — резюмировал Дубинский.На встрече с Зеленским в сентябре Трамп выразил надежду на то, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.

https://ria.ru/20241011/zelenskiy-1977553275.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, нато