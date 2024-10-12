"Бесконечная война": в Киеве раскрыли заговор Зеленского против Трампа
Дубинский: Зеленский хочет сделать так, чтобы Трамп не мог закончить войну
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский своими действиями добивается такой ситуации на фронте и таких решений от союзников, чтобы урегулирование конфликта на Украине стало невозможным даже с приходом к власти Дональда Трампа, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Это уже не план пролонгации войны, а план превращения войны в бесконечную, которую нельзя будет остановить. И цель плана — сделать так, чтобы с приходом к власти Трампа, он не смог добиться мирного соглашения", — предупредил он.
Депутат также добавил, что цель "плана" Зеленского — не остановить конфликт, а обострить его еще сильнее.
"Отсюда первый пункт “плана победы” — вступление Украины в НАТО. А второй — разрешения на удары “дальнобоем”. Все для того, чтобы конфликт стал неуправляемым", — резюмировал Дубинский.
На встрече с Зеленским в сентябре Трамп выразил надежду на то, что в случае победы на президентских выборах сможет найти "хорошее решение" для обеих сторон конфликта на Украине еще до инаугурации 20 января. Он добавил, что в случае избрания готов работать с обеими сторонами для урегулирования ситуации.