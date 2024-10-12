https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html

Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания

Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания - РИА Новости, 12.10.2024

Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания

Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:28

2024-10-12T19:28

2024-10-12T19:28

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845569993_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_da9c25e3bfa1dd3078ed8ec604bc6c7a.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные испытания в вузах, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. "Предоставление лицам, имеющим право на прием на места в пределах отдельной квоты, права сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту", - говорится в документе. Ранее министерство сообщало, что в рамках квоты для участников СВО и их родственников на 2024-2025 учебный год в российские вузы приняты более 14,9 тысячи человек, это на 6,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе спецоперации.

https://ria.ru/20240808/vstupitelnye-1965063669.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)