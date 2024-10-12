Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания
Минобрнауки предложило участникам СВО сдавать внутренние вступительные испытания
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные испытания в вузах, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
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"Предоставление лицам, имеющим право на прием на места в пределах отдельной квоты, права сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту", - говорится в документе.
Ранее министерство сообщало, что в рамках квоты для участников СВО и их родственников на 2024-2025 учебный год в российские вузы приняты более 14,9 тысячи человек, это на 6,3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе спецоперации.