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Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания - РИА Новости, 12.10.2024
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19:28 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания
Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания - РИА Новости, 12.10.2024
Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания
Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:28
2024-10-12T19:28
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные испытания в вузах, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. "Предоставление лицам, имеющим право на прием на места в пределах отдельной квоты, права сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту", - говорится в документе. Ранее министерство сообщало, что в рамках квоты для участников СВО и их родственников на 2024-2025 учебный год в российские вузы приняты более 14,9 тысячи человек, это на 6,3 тысячи больше, чем в прошлом году. Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе спецоперации.
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Поступающие в вуз участники СВО смогут сдавать вступительные испытания

Минобрнауки предложило участникам СВО сдавать внутренние вступительные испытания

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Участники СВО и их родственники, имеющие право поступать в университеты в рамках отдельной квоты, могут получить возможность сдавать внутренние вступительные испытания в вузах, следует из пояснительной записки к проекту Минобрнауки РФ, который опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
«
"Предоставление лицам, имеющим право на прием на места в пределах отдельной квоты, права сдавать внутренние вступительные испытания вне зависимости от того, поступают ли они на отдельную квоту", - говорится в документе.
Ранее министерство сообщало, что в рамках квоты для участников СВО и их родственников на 2024-2025 учебный год в российские вузы приняты более 14,9 тысячи человек, это на 6,3 тысячи больше, чем в прошлом году.
Отдельная квота при поступлении в вузы РФ предоставляется Героям России и их детям, лицам, которых наградили тремя орденами Мужества и их детям, а также детям, чей родитель погиб или получил увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе спецоперации.
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