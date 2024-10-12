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Второй турнир снайперов собрал в Якутии в два раза больше участников - РИА Новости, 12.10.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:42 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/turnir-1977743886.html
Второй турнир снайперов собрал в Якутии в два раза больше участников
Второй турнир снайперов собрал в Якутии в два раза больше участников - РИА Новости, 12.10.2024
Второй турнир снайперов собрал в Якутии в два раза больше участников
Второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал в Якутии в два раза больше участников, чем первый, среди стрелков - участники СВО, сообщает... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T15:42
2024-10-12T15:42
республика саха (якутия)
россия
якутск
ростов-на-дону
юрий трутнев
айсен николаев
александр колесов
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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал в Якутии в два раза больше участников, чем первый, среди стрелков - участники СВО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, проходит в Якутске в учебно-стрелковом центре "Сулус". Организаторы: Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН", правительство республики, МОО "Федерация боевого снайпинга". В турнире соревнуются 140 человек, в их числе - участники специальной военной операции. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на открытии соревнований отметил, что отсев на прошлом турнире достигал 80%, ныне - в пределах 70%. Поступают предложения сделать турнир легче. Но, по словам полпреда, уже прохождение квалификации на турнире должно быть ступенью вверх в овладении воинским мастерством. Как отметил Трутнев, по итогам соревнования спортсмены должны понять, насколько их уровень соответствуют тому, что существует в стране. Вторая задача - повлиять на выбор молодёжи. Возможно, в России будет восстановлена система школьного обучения принципам начальной военной подготовки, и большее количество ребят выберет профессию снайпера. С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава Якутии Айсен Николаев. "По сравнению с первыми соревнованиями участников стало практически в два раза больше, что говорит о растущей популярности и значимости турнира. Якутская земля славится своими мужественными защитниками, чье боевое мастерство и героизм были отмечены в годы Великой Отечественной войны и известны сейчас, во время проведения специальной военной операции...", – сказал Николаев. Отмечается, что парад участников выстроил Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи всероссийского турнира Ярослав Якубов. В торжественном мероприятии также приняли участие Герой России, генеральный директор Учебно-стрелкового центра "Сулус" Александр Колесов, Герои России Николай Евдокимов и Родимир Максимов. По положению турнира, участники проходят квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Победителей определят по двум блокам: "День" и "Ночь". В рамках проведения турнира проходит выставка военной экипировки и снаряжения. В их числе – модульные разгрузочные системы, транспортировочные системы, костюмы, винтовки, гранаты. Представлена продукция таких компаний, как Russian Solid, Ротор 43 (Ростов-на-Дону), Дедал-НВ и Калашников, ЭкоТехИнвест, Промтехнология (Москва), Зеленая Энергия (Якутск). "Нам многому надо ещё учиться и с точки зрения создания нового оружия, и с точки зрения прицельных комплексов. Мы сейчас смотрели выставку. Но радует, что появляется больше высокоточных российских винтовок – тех винтовок, на которые можно положиться, с которыми можно работать", – заключил Трутнев.
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россия, якутск, ростов-на-дону, юрий трутнев, айсен николаев, александр колесов
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Ростов-на-Дону, Юрий Трутнев, Айсен Николаев, Александр Колесов
Второй турнир снайперов собрал в Якутии в два раза больше участников

В Якутии прошел второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я) Второй турнир снайперов в Якутии
Второй турнир снайперов в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)
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ЯКУТСК, 12 окт - РИА Новости. Второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции собрал в Якутии в два раза больше участников, чем первый, среди стрелков - участники СВО, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Второй всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции, посвящённый памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, проходит в Якутске в учебно-стрелковом центре "Сулус". Организаторы: Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "ВОИН", правительство республики, МОО "Федерация боевого снайпинга". В турнире соревнуются 140 человек, в их числе - участники специальной военной операции.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я) Второй турнир снайперов в Якутии
Второй турнир снайперов в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства РС(Я)
Второй турнир снайперов в Якутии
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на открытии соревнований отметил, что отсев на прошлом турнире достигал 80%, ныне - в пределах 70%. Поступают предложения сделать турнир легче. Но, по словам полпреда, уже прохождение квалификации на турнире должно быть ступенью вверх в овладении воинским мастерством.
Как отметил Трутнев, по итогам соревнования спортсмены должны понять, насколько их уровень соответствуют тому, что существует в стране. Вторая задача - повлиять на выбор молодёжи. Возможно, в России будет восстановлена система школьного обучения принципам начальной военной подготовки, и большее количество ребят выберет профессию снайпера.
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С приветственным словом к участникам соревнований обратился глава Якутии Айсен Николаев. "По сравнению с первыми соревнованиями участников стало практически в два раза больше, что говорит о растущей популярности и значимости турнира. Якутская земля славится своими мужественными защитниками, чье боевое мастерство и героизм были отмечены в годы Великой Отечественной войны и известны сейчас, во время проведения специальной военной операции...", – сказал Николаев.
Отмечается, что парад участников выстроил Герой России, гвардии майор, заместитель главного судьи всероссийского турнира Ярослав Якубов. В торжественном мероприятии также приняли участие Герой России, генеральный директор Учебно-стрелкового центра "Сулус" Александр Колесов, Герои России Николай Евдокимов и Родимир Максимов.
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По положению турнира, участники проходят квалификационный этап, дневные и ночные стрельбы. Победителей определят по двум блокам: "День" и "Ночь".
В рамках проведения турнира проходит выставка военной экипировки и снаряжения. В их числе – модульные разгрузочные системы, транспортировочные системы, костюмы, винтовки, гранаты. Представлена продукция таких компаний, как Russian Solid, Ротор 43 (Ростов-на-Дону), Дедал-НВ и Калашников, ЭкоТехИнвест, Промтехнология (Москва), Зеленая Энергия (Якутск).
"Нам многому надо ещё учиться и с точки зрения создания нового оружия, и с точки зрения прицельных комплексов. Мы сейчас смотрели выставку. Но радует, что появляется больше высокоточных российских винтовок – тех винтовок, на которые можно положиться, с которыми можно работать", – заключил Трутнев.
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