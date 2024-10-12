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Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД - РИА Новости, 12.10.2024
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Республика Татарстан
 
14:06 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/tatarstan-1977734528.html
Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД
Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД - РИА Новости, 12.10.2024
Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД
Обновлённое приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз, жители республики уже получили первые выплаты за сообщения о... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T14:06
2024-10-12T14:06
республика татарстан
общество
рустам минниханов
гибдд мвд рф
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Обновлённое приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз, жители республики уже получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД в приложении, сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин. "С 9 сентября по категориям с вознаграждением поступило больше четырех тысяч заявок, около 700 из них находятся на рассмотрении у инспекторов. По первым заявкам уже произведены выплаты. По самой первой заявке выплата пришла 8 октября, там было нарушение, водитель выехал за стоп-линию. Бдительный гражданин получил 200 рублей как вознаграждение", - сказал Начвин журналистам. Приложение "Народный инспектор" работает в Татарстане с 2014 года. Оно позволяет жителям республики отправлять сообщения о правонарушениях в области дорожного движения. За это время приложение скачали более 680 тысяч раз. В начале сентября на международном форуме Kazan Digital Week-2024 главе Татарстана Рустаму Минниханову презентовали обновлённое приложение "Народный инспектор", которое позволяет уже получить деньги за видеосообщения о нарушении правил дорожного движения. "Наше приложение доступно на всех площадках, когда вы его открываете, можно сразу начать видеосъемку... Потом видео оформляется как заявка, автоматически указывается геолокация, при необходимости можно уточнить адрес. Дальше человек выбирает банковскую карту, на которую хочет получить средства. Заявка отправляется на модерацию, при одобрении - сотрудникам ГИБДД на оформление", – пояснил Начвин. По его словам, если сотрудник ГИБДД принимает решение, что правонарушение было совершено, деньги поступают на карту приславшего сообщение гражданина. Как отметил заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин, наблюдается возросшая активность граждан и нетерпимость к нарушителям ПДД. Основными причинами ДТП, по его словам, становятся выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешехода. Именно эти административные правонарушения внедрены в функционал приложения "Народный инспектор".
https://ria.ru/20240408/svetofory-1938507403.html
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общество, рустам минниханов, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, ГИБДД МВД РФ, Республика Татарстан (Татарстан)
Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД

Приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Обновлённое приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз, жители республики уже получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД в приложении, сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.
"С 9 сентября по категориям с вознаграждением поступило больше четырех тысяч заявок, около 700 из них находятся на рассмотрении у инспекторов. По первым заявкам уже произведены выплаты. По самой первой заявке выплата пришла 8 октября, там было нарушение, водитель выехал за стоп-линию. Бдительный гражданин получил 200 рублей как вознаграждение", - сказал Начвин журналистам.
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Приложение "Народный инспектор" работает в Татарстане с 2014 года. Оно позволяет жителям республики отправлять сообщения о правонарушениях в области дорожного движения. За это время приложение скачали более 680 тысяч раз.
В начале сентября на международном форуме Kazan Digital Week-2024 главе Татарстана Рустаму Минниханову презентовали обновлённое приложение "Народный инспектор", которое позволяет уже получить деньги за видеосообщения о нарушении правил дорожного движения.
"Наше приложение доступно на всех площадках, когда вы его открываете, можно сразу начать видеосъемку... Потом видео оформляется как заявка, автоматически указывается геолокация, при необходимости можно уточнить адрес. Дальше человек выбирает банковскую карту, на которую хочет получить средства. Заявка отправляется на модерацию, при одобрении - сотрудникам ГИБДД на оформление", – пояснил Начвин.
По его словам, если сотрудник ГИБДД принимает решение, что правонарушение было совершено, деньги поступают на карту приславшего сообщение гражданина.
Как отметил заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин, наблюдается возросшая активность граждан и нетерпимость к нарушителям ПДД. Основными причинами ДТП, по его словам, становятся выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешехода. Именно эти административные правонарушения внедрены в функционал приложения "Народный инспектор".
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Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановГИБДД МВД РФРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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