https://ria.ru/20241012/tatarstan-1977734528.html

Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД

Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД - РИА Новости, 12.10.2024

Жители Татарстана получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД

Обновлённое приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз, жители республики уже получили первые выплаты за сообщения о... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T14:06

2024-10-12T14:06

2024-10-12T14:06

республика татарстан

общество

рустам минниханов

гибдд мвд рф

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 12 окт - РИА Новости. Обновлённое приложение "Народный инспектор" в Татарстане за месяц скачали более 33 тысяч раз, жители республики уже получили первые выплаты за сообщения о нарушениях ПДД в приложении, сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин. "С 9 сентября по категориям с вознаграждением поступило больше четырех тысяч заявок, около 700 из них находятся на рассмотрении у инспекторов. По первым заявкам уже произведены выплаты. По самой первой заявке выплата пришла 8 октября, там было нарушение, водитель выехал за стоп-линию. Бдительный гражданин получил 200 рублей как вознаграждение", - сказал Начвин журналистам. Приложение "Народный инспектор" работает в Татарстане с 2014 года. Оно позволяет жителям республики отправлять сообщения о правонарушениях в области дорожного движения. За это время приложение скачали более 680 тысяч раз. В начале сентября на международном форуме Kazan Digital Week-2024 главе Татарстана Рустаму Минниханову презентовали обновлённое приложение "Народный инспектор", которое позволяет уже получить деньги за видеосообщения о нарушении правил дорожного движения. "Наше приложение доступно на всех площадках, когда вы его открываете, можно сразу начать видеосъемку... Потом видео оформляется как заявка, автоматически указывается геолокация, при необходимости можно уточнить адрес. Дальше человек выбирает банковскую карту, на которую хочет получить средства. Заявка отправляется на модерацию, при одобрении - сотрудникам ГИБДД на оформление", – пояснил Начвин. По его словам, если сотрудник ГИБДД принимает решение, что правонарушение было совершено, деньги поступают на карту приславшего сообщение гражданина. Как отметил заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Татарстану Айрат Самигуллин, наблюдается возросшая активность граждан и нетерпимость к нарушителям ПДД. Основными причинами ДТП, по его словам, становятся выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и непропуск пешехода. Именно эти административные правонарушения внедрены в функционал приложения "Народный инспектор".

https://ria.ru/20240408/svetofory-1938507403.html

https://ria.ru/20240920/vyplaty-1973921320.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рустам минниханов, гибдд мвд рф, республика татарстан (татарстан)