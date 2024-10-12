Пашинян призвал учесть интерес России к транспортным потокам в Закавказье
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 12 окт — РИА Новости. Армения должна учитывать интересы России к транспортным потокам в Закавказье, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, представляя на семинаре правящей партии "Гражданский договор" региональный транспортный проект Еревана "Перекресток мира".
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"Очень важно понять, какова позиция других стран по поэтому проекту. <...> Что, на мой взгляд, думает по этому поводу Россия? Транзитные пути по понятным причинам имеют для России существенное и экономическое, и политическое значение, в том числе внешнеполитическое. У России может быть обеспокоенность. <...> Прохождение всех этих (транспортных. — Прим. ред.) потоков через эту территорию может быть для нее приемлемым, если она продолжит иметь определенное влияние на управление этими потоками. В каком объеме — несущественно. Это фактор, который мы должны учитывать", — сказал он.
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Говоря о позиции Запада, Пашинян отметил, что несколько западных стран и партнеров не хотят, чтобы транспортные потоки шли в основном через территорию Ирана, из-за их напряженных отношений с этой страной.
Политик добавил, что исламская республика и Грузия поддерживают проект, предложенный Ереваном. Кроме того, по мнению Пашиняна, позиции Армении и Турции в этом вопросе могут быть сопоставимы, так как программа "Перекресток мира" способна интегрироваться с проектом "Средний коридор", являющимся важнейшей темой внешней политики Анкары.
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Пашинян также высказал мнение, что риторика Азербайджана дает основание предполагать о желании Баку использовать коммуникации на армянской территории, но "чтобы Армения продолжала оставаться в блокаде".
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"Это нелогичный подход, он не может быть приемлем для Армении", — подчеркнул премьер.
Проект "Перекресток мира" предусматривает налаживание транспортных и иных коммуникаций в регионе Южного Кавказа между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Грузией.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование коммуникаций.