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"Продолжают уничтожать". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ в зоне СВО
"Продолжают уничтожать". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 12.10.2024
"Продолжают уничтожать". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Россия продолжает использовать ракеты "Искандер-М" для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T11:36
2024-10-12T11:36
2024-10-12T16:10
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия продолжает использовать ракеты "Искандер-М" для уничтожения оружия ВСУ, переданного Западом, пишет Military Watch Magazine."Россия продолжает использовать "Искандеры-М" и авиационные варианты 9К720 для нейтрализации ценных западных вооружений, перебрасываемых на Украину, в частности, систем ПВО Patriot", — говорится в материале.Журналисты отметили, что для ВСУ виды оружия западного производства теперь в конфликте стали играть все более важную роль, а российские военные последовательно наносят по ним прицельные удары.В среду Министерство обороны России сообщило, что оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" уничтожил зенитный ракетный комплекс Patriot и живую силу ВСУ в Днепропетровской области.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, россия, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины, политика
В мире, Россия, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Политика
"Продолжают уничтожать". СМИ рассказали, что произошло с ВСУ в зоне СВО
MWM: Россия продолжает уничтожать ценное оружие Запада на Украине "Искандерами"