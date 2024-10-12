https://ria.ru/20241012/migranty-1977768840.html

Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов

Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024

Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов

Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:51

2024-10-12T19:51

2024-10-12T19:51

таджикистан

россия

татьяна москалькова

марат хуснуллин

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:271:2986:1951_1920x0_80_0_0_634eed0697ccb76291fedc5d1ee2de7b.jpg

ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов из центральноазиатской страны в России, документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена. По словам омбудсмена Таджикистана, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы. "Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов", - говорится в запросе Бобозода. Омбудсмен выразил озабоченность фактами задержания граждан Таджикистана на российской границе, где они, по его утверждению, порой остаются без надлежащего питания и надлежащих условий содержания. "Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий... Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети", - говорится в документе. Он призвал Москалькову взять на контроль подобные случаи. Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая 4 октября на заседании таджикско-российской межправкомиссии, заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности". Сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу для контроля над миграцией и расписать все совместные действия, связанные с обеспечением безопасности обеих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, в августе заявила, что тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности.

https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

таджикистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, россия, татьяна москалькова, марат хуснуллин, мария захарова, в мире