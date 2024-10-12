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Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:51
2024-10-12T19:51
2024-10-12T19:51
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ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов из центральноазиатской страны в России, документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена. По словам омбудсмена Таджикистана, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы. "Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов", - говорится в запросе Бобозода. Омбудсмен выразил озабоченность фактами задержания граждан Таджикистана на российской границе, где они, по его утверждению, порой остаются без надлежащего питания и надлежащих условий содержания. "Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий... Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети", - говорится в документе. Он призвал Москалькову взять на контроль подобные случаи. Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая 4 октября на заседании таджикско-российской межправкомиссии, заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности". Сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу для контроля над миграцией и расписать все совместные действия, связанные с обеспечением безопасности обеих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, в августе заявила, что тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности.
https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html
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таджикистан, россия, татьяна москалькова, марат хуснуллин, мария захарова, в мире
Таджикистан, Россия, Татьяна Москалькова, Марат Хуснуллин, Мария Захарова, В мире
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов
Бобозода обратился к Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов
ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов из центральноазиатской страны в России, документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена
.
По словам омбудсмена Таджикистана, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы.
"Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов", - говорится в запросе Бобозода.
Омбудсмен выразил озабоченность фактами задержания граждан Таджикистана на российской границе, где они, по его утверждению, порой остаются без надлежащего питания и надлежащих условий содержания.
"Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий... Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети", - говорится в документе.
Он призвал Москалькову взять на контроль подобные случаи.
Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая 4 октября на заседании таджикско-российской межправкомиссии, заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности".
Сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
, в свою очередь, заявил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу для контроля над миграцией и расписать все совместные действия, связанные с обеспечением безопасности обеих стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, со своей стороны, в августе заявила, что тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности.