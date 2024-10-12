Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 12.10.2024
https://ria.ru/20241012/migranty-1977768840.html
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов - РИА Новости, 12.10.2024
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов
Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:51
2024-10-12T19:51
таджикистан
россия
татьяна москалькова
марат хуснуллин
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:271:2986:1951_1920x0_80_0_0_634eed0697ccb76291fedc5d1ee2de7b.jpg
ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов из центральноазиатской страны в России, документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена. По словам омбудсмена Таджикистана, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы. "Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов", - говорится в запросе Бобозода. Омбудсмен выразил озабоченность фактами задержания граждан Таджикистана на российской границе, где они, по его утверждению, порой остаются без надлежащего питания и надлежащих условий содержания. "Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий... Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети", - говорится в документе. Он призвал Москалькову взять на контроль подобные случаи. Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая 4 октября на заседании таджикско-российской межправкомиссии, заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности". Сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу для контроля над миграцией и расписать все совместные действия, связанные с обеспечением безопасности обеих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, в августе заявила, что тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности.
https://ria.ru/20241011/migrant-1977573142.html
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, татьяна москалькова, марат хуснуллин, мария захарова, в мире
Таджикистан, Россия, Татьяна Москалькова, Марат Хуснуллин, Мария Захарова, В мире
Омбудсмен Таджикистана обратился к Москальковой по поводу прав мигрантов

Бобозода обратился к Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 12 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с запросом по поводу прав трудовых мигрантов из центральноазиатской страны в России, документ опубликован на официальном сайте таджикистанского омбудсмена.
По словам омбудсмена Таджикистана, из СМИ и соцсетей стало известно, что в РФ сейчас проверяется легальность документов трудовых мигрантов, при этом на некоторых видео, как утверждает Бобозода, сотрудники правоохранительных органов используют жесткие методы обращения с мигрантами, включая применение силы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Госдуме в I чтении примут еще один законопроект о мигрантах
11 октября, 12:43
"Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов", - говорится в запросе Бобозода.
Омбудсмен выразил озабоченность фактами задержания граждан Таджикистана на российской границе, где они, по его утверждению, порой остаются без надлежащего питания и надлежащих условий содержания.
"Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий... Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети", - говорится в документе.
Он призвал Москалькову взять на контроль подобные случаи.
Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая 4 октября на заседании таджикско-российской межправкомиссии, заявил о росте числа случаев запрета на въезд и депортации граждан республики с формулировкой "обеспечение безопасности".
Сопредседатель межправкомиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что России и Таджикистану нужно создать подрабочую группу для контроля над миграцией и расписать все совместные действия, связанные с обеспечением безопасности обеих стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, со своей стороны, в августе заявила, что тема миграции является в России приоритетной в связи с вопросами внутренней, международной и региональной безопасности.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Кадыров прокомментировал ситуацию с мигрантами
7 октября, 18:38
 
ТаджикистанРоссияТатьяна МоскальковаМарат ХуснуллинМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала