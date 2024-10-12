https://ria.ru/20241012/kaluga-1977767949.html

Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки

Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки - РИА Новости, 12.10.2024

Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки

Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T19:47

2024-10-12T19:47

2024-10-12T21:59

калуга

петр i

российская академия наук

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

общество

калужская область

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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию об истории науки в России в Калужском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости. Выставки ЕСПО об участии дома Романовых в Первой мировой войне и истории РАН, а также благотворительная акция "День Белого цветка", открылись в Калуге в субботу. "Можно не ограничиваться юбилейными датами. Давайте проведем такую конференцию", - сказала, представляя выставку о РАН в научной библиотеке Калужского государственного университета, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова. Она добавила, что увидела искренний интерес учащейся молодёжи и преподавателей к выставке об истории Российской академии наук. "Я предложила из передвижных выставок Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества - у нас их целых 15, мы сейчас с ректором говорили, - сразу предоставить для университета и других высших учебных заведений Калуги выставку, посвящённую педагогам-наставникам от Петра I до наших дней. У нас есть и прекрасная выставка об образовании в Российской Империи", - добавила она. Выставки подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период ее существования до революции, с 1724 по 1917 год, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа. Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.

https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944944350.html

калуга

калужская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

калуга, петр i, российская академия наук, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, общество, калужская область