Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки
Громова предложила провести в Калуге историческую конференцию об истории науки
© РИА НовостиПредседатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне
Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию об истории науки в России в Калужском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости.
Выставки ЕСПО об участии дома Романовых в Первой мировой войне и истории РАН, а также благотворительная акция "День Белого цветка", открылись в Калуге в субботу.
В Севастополе открыли экспозицию о милосердном служении Дома Романовых
28 сентября, 23:39
«
"Можно не ограничиваться юбилейными датами. Давайте проведем такую конференцию", - сказала, представляя выставку о РАН в научной библиотеке Калужского государственного университета, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Она добавила, что увидела искренний интерес учащейся молодёжи и преподавателей к выставке об истории Российской академии наук.
"Я предложила из передвижных выставок Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества - у нас их целых 15, мы сейчас с ректором говорили, - сразу предоставить для университета и других высших учебных заведений Калуги выставку, посвящённую педагогам-наставникам от Петра I до наших дней. У нас есть и прекрасная выставка об образовании в Российской Империи", - добавила она.
Выставки подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период ее существования до революции, с 1724 по 1917 год, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа.
Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.