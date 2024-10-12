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Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки - РИА Новости, 12.10.2024
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19:47 12.10.2024 (обновлено: 21:59 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/kaluga-1977767949.html
Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки
Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки - РИА Новости, 12.10.2024
Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки
Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T19:47
2024-10-12T21:59
калуга
петр i
российская академия наук
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
общество
калужская область
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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию об истории науки в России в Калужском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости. Выставки ЕСПО об участии дома Романовых в Первой мировой войне и истории РАН, а также благотворительная акция "День Белого цветка", открылись в Калуге в субботу. "Можно не ограничиваться юбилейными датами. Давайте проведем такую конференцию", - сказала, представляя выставку о РАН в научной библиотеке Калужского государственного университета, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова. Она добавила, что увидела искренний интерес учащейся молодёжи и преподавателей к выставке об истории Российской академии наук. "Я предложила из передвижных выставок Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества - у нас их целых 15, мы сейчас с ректором говорили, - сразу предоставить для университета и других высших учебных заведений Калуги выставку, посвящённую педагогам-наставникам от Петра I до наших дней. У нас есть и прекрасная выставка об образовании в Российской Империи", - добавила она. Выставки подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период ее существования до революции, с 1724 по 1917 год, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа. Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html
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калуга, петр i, российская академия наук, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, общество, калужская область
Калуга, Петр I, Российская академия наук, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Общество, Калужская область
Глава наблюдательного совета ЕСПО призвала провести форум об истории науки

Громова предложила провести в Калуге историческую конференцию об истории науки

© РИА НовостиПредседатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне
Председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости
Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова на открытии выставки об участии дома Романовых в Первой мировой войне
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КАЛУГА, 12 окт - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова предложила провести историческую конференцию об истории науки в России в Калужском государственном университете, передает корреспондент РИА Новости.
Выставки ЕСПО об участии дома Романовых в Первой мировой войне и истории РАН, а также благотворительная акция "День Белого цветка", открылись в Калуге в субботу.
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"Можно не ограничиваться юбилейными датами. Давайте проведем такую конференцию", - сказала, представляя выставку о РАН в научной библиотеке Калужского государственного университета, председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова.
Она добавила, что увидела искренний интерес учащейся молодёжи и преподавателей к выставке об истории Российской академии наук.
"Я предложила из передвижных выставок Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества - у нас их целых 15, мы сейчас с ректором говорили, - сразу предоставить для университета и других высших учебных заведений Калуги выставку, посвящённую педагогам-наставникам от Петра I до наших дней. У нас есть и прекрасная выставка об образовании в Российской Империи", - добавила она.
Выставки подготовлены фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Институтом всеобщей истории РАН и Институтом перспективных исторических исследований (Ассоциации "ИПИИ"). Выставка об истории Академии наук охватывает период ее существования до революции, с 1724 по 1917 год, и размещена в здании научной библиотеки Калужского государственного университета. Выставка об участии Романовых в Первой мировой - в корпусе Калужского областного музыкального колледжа.
Современная акция "День Белого Цветка" - возрождение дореволюционных традиций благотворительности и милосердия: с 1911 по 1916 год при участии царской семьи проходили одноименные акции в пользу больных туберкулезом, а также семей российских воинов, участников Первой мировой.
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