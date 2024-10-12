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При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники - РИА Новости, 12.10.2024
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01:07 12.10.2024 (обновлено: 01:52 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977700536.html
При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники
При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники - РИА Новости, 12.10.2024
При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники
Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники, сообщает республиканский главк МВД. РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T01:07
2024-10-12T01:52
происшествия
назрань
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники, сообщает республиканский главк МВД.По данным ведомства, предварительно было установлено, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения. "Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее в правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что вечером 11 октября на трассе в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, из-за чего погибли полицейский и двое гражданских.Следственное управление СК по Ингушетии возбудило уголовное дело после расстрела автомобиля на трассе в Назрани.Прокуратура Ингушетии уточнила, что ход расследования уголовного дела взял на контроль глава ведомства Андрей Васильченко.
https://ria.ru/20240809/strelba-1965259929.html
https://ria.ru/20240903/ingushetija-1970312811.html
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происшествия, назрань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Назрань, Следственный комитет России (СК РФ)
При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники

МВД Ингушетии: жертвами обстрела машины стали сотрудник ППС и его родственники

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции во время патрулирования
Сотрудник полиции во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции во время патрулирования . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, предварительно было установлено, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения.
"Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
9 августа, 17:50
Ранее в правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что вечером 11 октября на трассе в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, из-за чего погибли полицейский и двое гражданских.
Следственное управление СК по Ингушетии возбудило уголовное дело после расстрела автомобиля на трассе в Назрани.
Прокуратура Ингушетии уточнила, что ход расследования уголовного дела взял на контроль глава ведомства Андрей Васильченко.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Ингушетии ликвидировали напавшего с отверткой на инспектора ДПС
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ПроисшествияНазраньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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