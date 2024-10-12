При обстреле автомобиля в Ингушетии погиб сотрудник ППС и его родственники
МВД Ингушетии: жертвами обстрела машины стали сотрудник ППС и его родственники
Сотрудник полиции во время патрулирования . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Погибшими при обстреле автомобиля в Ингушетии оказались сотрудник ППС, находившийся вне службы, и его родственники, сообщает республиканский главк МВД.
По данным ведомства, предварительно было установлено, что 11 октября около 21:40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате которого трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения.
"Ими оказались родственники, один из которых является сотрудником патрульно-постовой службы, в момент происшествия находившийся вне службы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Ранее в правоохранительных органах региона сообщили РИА Новости, что вечером 11 октября на трассе в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, из-за чего погибли полицейский и двое гражданских.
Следственное управление СК по Ингушетии возбудило уголовное дело после расстрела автомобиля на трассе в Назрани.
Прокуратура Ингушетии уточнила, что ход расследования уголовного дела взял на контроль глава ведомства Андрей Васильченко.
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