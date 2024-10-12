https://ria.ru/20241012/ingushetiya-1977699393.html

После обстрела автомобиля на трассе в Ингушетии возбудили уголовное дело

После обстрела автомобиля на трассе в Ингушетии возбудили уголовное дело - РИА Новости, 12.10.2024

После обстрела автомобиля на трассе в Ингушетии возбудили уголовное дело

Дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия завели после убийства полицейского на трассе в Назрани, сообщило СУ СК по Ингушетии. РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T00:20

2024-10-12T00:20

2024-10-12T01:17

назрань

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

республика ингушетия

россия

нападение на автомобиль полицейского в ингушетии

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте оружия завели после убийства полицейского на трассе в Назрани, сообщило СУ СК по Ингушетии."Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра "Э" республиканского МВД, погиб один полицейский и двое гражданских.Следователи установили, что 11 октября в 22 часа в Назрани на участке местности, прилегающем к федеральной трассе "Кавказ", неустановленные лица несколько раз выстрелили в автомобиль, в котором находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. "В результате нападения, по предварительным данным, погибли трое человек, включая сотрудника полиции", - сообщает региональное управления СК России.В настоящее время cледователи устанавливают обстоятельства происшествия, ведется розыск нападавших.

https://ria.ru/20240930/ingushetija-1975430837.html

https://ria.ru/20240903/ingushetija-1970312811.html

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назрань, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика ингушетия, россия, нападение на автомобиль полицейского в ингушетии